Hàng vạn người đội nắng, trải chiếu giữ chỗ chờ xem hợp luyện diễu binh

Sáng 24/8, hàng vạn người từ khắp nơi đổ về trung tâm Hà Nội, trải bạt, mang ghế, chờ đợi suốt nhiều giờ để giữ chỗ xem màn tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành diễn ra tối nay.

Sáng 24/8, trung tâm Hà Nội như khoác lên mình tấm áo lễ hội. Từ khắp các ngả đường, dòng người đổ về Quảng trường Ba Đình, hồ Gươm hay các tuyến phố như Nguyễn Thái Học, Hùng Vương, Kim Mã, Trần Phú… mang theo cờ đỏ, ô dù, chiếu, ghế gấp…để theo dõi màn hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ hai vào 20h tối nay.

Khu vực đường Nguyễn Thái Học, Hùng Vương, Quảng trường Ba Đình đông nghịt người chờ đợi xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành.

Không khí náo nức hiện rõ trên từng gương mặt. Người lớn tuổi ánh mắt lấp lánh, trẻ nhỏ cười giòn tan, giới trẻ hào hứng chụp hình, quay video, chia sẻ lên mạng xã hội để khoe khoảnh khắc đặc biệt.

Người dân ngồi chờ giữ chỗ từ rất sớm.

Nhiều gia đình mang theo đồ ăn, nước uống, trải bạt giữ chỗ từ sáng sớm. Có người vượt hàng trăm cây số từ Thanh Hóa, Ninh Bình, Nghệ An… đến Hà Nội để sống trong không khí thiêng liêng của ngày hội lớn.

Các tuyến phố như Nguyễn Thái Học, Kim Mã, Trần Phú… cũng chật kín người.

Tại vườn hoa ngã tư Hùng Vương – Trần Phú, lực lượng chức năng căng bạt phục vụ người dân. Lượng người đổ về quá đông khiến nhiều người phải chờ đợi suốt 14–16 tiếng đồng hồ để giữ được vị trí xem diễu binh.

Chị Trịnh Thị Khuyên (quê Hưng Yên) chia sẻ: “Gia đình tôi 4 người đi ô tô từ 5h sáng, tới Hà Nội lúc 8h30. Dù chưa ổn định chỗ ngồi nhưng ai cũng vui. Tinh thần yêu nước khiến chúng tôi phấn khởi, hào hứng. Tôi sẽ ngồi tại đây đến tối để được tận mắt chứng kiến các đoàn diễu binh. Vì tình yêu đất nước, tôi sẵn sàng chờ đợi. Việt Nam muôn năm!”

Chị Khuyên cùng gia đình đến Hà Nội từ sáng sớm.

Cùng chung cảm xúc, chị Hoàng Thị Thanh (quê Tuyên Quang) cho biết 3 mẹ con bắt xe khách từ 3h sáng.

“Cả đêm qua tôi bồi hồi, khó ngủ. Khi tới nơi, mẹ con tôi như được hòa mình vào dân tộc, cảm thấy tự hào, vui sướng và hạnh phúc. Không khí nơi đây khiến người xa lạ trở nên thân thiết, cùng reo hò khi máy bay bay qua, cùng chờ đợi khoảnh khắc lịch sử.”

Đường phố rực sắc đỏ.

Đến trưa, hai bên đường Nguyễn Thái Học đã chật kín người. Trời nắng chang chang nhưng ai nấy đều chuẩn bị áo mưa, bạt, ô dù, nước uống… Một số gia đình để giày dép, túi xách, chai nước, sỏi đá... ngay trên vỉa hè để giữ chỗ.

Nhiều gia đình mang theo đồ ăn, nước uống, trải bạt giữ chỗ từ sáng sớm. Ảnh: MXH.

Khắp phố, cảnh tượng náo nhiệt chẳng khác nào ngày hội. Nhiều nhóm mang theo ghế nhựa, thùng xốp làm chỗ ngồi. Một số người khác chọn quán cà phê ven phố, trả tiền chỉ để giữ chỗ ngồi thuận lợi.

Từ Lạng Sơn, bà Tô Thị Nón (64 tuổi) khoác bộ trang phục dân tộc Nùng, cùng con cháu ra Quảng trường Ba Đình từ sớm.

“Tôi hạnh phúc khi được sống trong hòa bình, đất nước ngày càng phát triển. Hy vọng tôi đủ sức khỏe để chờ đến chiều xem diễu binh,” bà Nón xúc động.

Người dân trải bạt, trải chiếu trên vỉa hè để giữ chỗ xem hợp luyện diễu binh. Ảnh: Tùng Lê.

Bà Nguyệt, sống tại phố Ông Ích Khiêm (Hà Nội), ra ngã tư Hùng Vương – Trần Phú từ 6h sáng.

“Hôm nay đông hơn hẳn hôm trước. Tôi mang theo tấm bạt lớn để mọi người cùng ngồi. Có bạn ở tỉnh xa về, tôi còn chở đi mua quạt, cờ, mũ… Người Hà Nội giúp được gì thì giúp. Trước lạ sau quen, ai cũng như anh em ruột thịt. Không khí hôm nay vui quá, là ngày hội lớn của đất nước. Ngày Tết không là gì cả, ngày này vui hơn gấp vạn lần.”

Khắp phố, cảnh tượng náo nhiệt chẳng khác nào ngày hội.

Đi từ 6h sáng, bà Vũ Thị Thanh Lan (ở Hà Nội) cùng 3 người bạn trong xã đã bắt taxi từ nhà để tới khu vực Quảng trường Ba Đình, giữ chỗ xem buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Dù phải chờ đợi suốt 14 tiếng đồng hồ dưới thời tiết nắng nóng, bà Lan vẫn không giấu được niềm xúc động.

Bà Lan cùng bạn chờ xem buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành.

“Trước đây, các ngày hội lớn của đất nước tôi đều hào hứng tham gia. Hai năm nay bị đau chân nên tôi hạn chế đi lại. Nhưng lần này, các con rất ủng hộ. Dù có chút mệt nhưng tôi rất hào hứng và sẵn sàng chờ đợi,” bà Lan chia sẻ.

Với bà, được hòa mình vào không khí thiêng liêng của ngày lễ lớn, được tận mắt chứng kiến những khoảnh khắc lịch sử là niềm hạnh phúc không gì sánh bằng.