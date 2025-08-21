Tăng cường xe BTS lưu động đến các khu vực tổ chức lễ diễu binh, diễu hành

Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đề nghị các doanh nghiệp viễn thông sẵn sàng các phương án xử lý sự cố, ứng cứu thông tin như roaming, chia sẻ, sử dụng chung hạ tầng,... nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu của người dùng.

Ngày 21/8, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết đã yêu cầu các nhà mạng bảo đảm thông tin liên lạc và an toàn mạng lưới dịp Quốc khánh 2/9.

Trong đó, các doanh nghiệp viễn thông tăng cường các phương án, xây dựng kế hoạch cụ thể, bố trí cán bộ, viên chức, người lao động trực đảm bảo thông tin liên lạc.

Đồng thời triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn mạng lưới; bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt phục vụ nhu cầu thông tin liên lạc của cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và người sử dụng dịch vụ viễn thông.

Ngoài ra, Bộ KH&CN cũng yêu cầu các đơn vị như VNPT, Viettel, MobiFone tăng cường các xe BTS lưu động đến các khu vực tập trung đông người như quảng trường, công viên, vườn hoa, phố đi bộ, các khu vực bắn pháo hoa, tổ chức Lễ kỷ niệm.

Đặc biệt là tại các khu vực tổ chức Lễ diễu binh, diễu hành của các lực lượng để sẵn sàng bổ sung lưu lượng phát sinh, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, không bị nghẽn mạng, đáp ứng tối đa nhu cầu liên lạc của người sử dụng dịch vụ viễn thông.

VNPT đã lắp đặt 5.500 trạm phát sóng di động 3G/4G/5G trên địa bàn các phường có địa điểm diễn ra sự kiện trên địa bàn Hà Nội. (Ảnh: VNPT)

Cùng với đó, nhà mạng sẵn sàng các phương án xử lý sự cố, ứng cứu thông tin, ứng cứu giữa các doanh nghiệp trên cùng địa bàn khi cần thiết (roaming, chia sẻ, sử dụng chung hạ tầng ...) nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu của của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người sử dụng dịch vụ.

Các nhà mạng cũng cần phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi lợi dụng mạng lưới viễn thông và internet để gửi, phát tán thông tin có nội dung trái pháp luật, phát tán vi rút phá hoại; hướng dẫn, cảnh báo người dùng về các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng…