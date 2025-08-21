Người dân đổ về Ba Đình xem hợp luyện diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9
Chiều 21/8, người dân đổ về khu vực Quảng trường Ba Đình, Hà Nội và các tuyến đường lân cận để theo dõi các lực lượng vũ trang tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
