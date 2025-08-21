Người dân đổ về Ba Đình xem hợp luyện diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Quỳnh An

Chiều 21/8, người dân đổ về khu vực Quảng trường Ba Đình, Hà Nội và các tuyến đường lân cận để theo dõi các lực lượng vũ trang tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Người dân chào đón các lực lượng vũ trang tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Ảnh chụp trên đường Hùng Vương, Hà Nội.

Thành phần tham gia hợp luyện gồm hơn 16.300 quân nhân từ 43 khối đứng, 18 khối đi; 6 khối xe pháo quân sự của Quân đội, 8 khối xe đặc chủng Công an; và khối quân đội Nga, Lào, Campuchia.

Hàng nghìn người dân đổ về quảng trường Ba Đình chờ các lực lượng tổng hợp luyện
Người dân với áo đỏ, cờ đỏ sao vàng trên tay ngồi chặt kín vỉa hè tuyến phố quanh khu vực Quảng trường Ba Đình lịch sử.
Các tuyến đường hướng về Quảng trường Ba Đình rợp sắc đỏ dù 20h30 buổi hợp luyện mới bắt đầu
Xe tăng của quân đội di chuyển về nơi tập kết gần quảng trường Ba Đình, sẵn sàng cho buổi hợp luyện lúc 20h30.
Tại khu vực trường đua F1, đông đảo người dân đổ về đây để được ngắm tận mắt các loại xe pháo của quân đội và công an, sau khi những khí tài này được tập kết tại Mỹ Đình này những ngày qua. Nhiều người tỏ ra rất phấn khích khi lần đầu được tận mắt chứng kiến những khí tài hiện đại của Việt Nam.
Sắc đỏ bao trùm khu vực vỉa hè
Người dân ngồi trật tự trên vỉa hè chuẩn bị xem buổi tổng hợp luyện
Chiều 21/8, tại một số ga như Yên Nghĩa, Hà Đông, Văn Quán, và đặc biệt là ga Cát Linh, một trong những điểm trung chuyển lớn trên tuyến đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông, lượng hành khách tăng đột biến khi hàng nghìn người dân Thủ đô và các vùng lân cận đổ về khu vực trung tâm để theo dõi buổi tổng hợp luyện
Ghi nhận của VietTimes, không khí tại các nhà ga như Yên Nghĩa, Hà Đông, Văn Quán trở nên nhộn nhịp, đông nghịt, phản ánh sự háo hức và tinh thần hướng về ngày lễ trọng đại của đất nước.
Chị Nguyễn Thị Quỳnh (36 tuổi), cùng con cháu di chuyển từ ga Văn Quán – Hà Đông, chia sẻ niềm xúc động khi được chứng kiến buổi hợp luyện. “Được sống và chứng kiến những giây phút hào hùng của đất nước là niềm hạnh phúc, tự hào,” chị nói. Trong dòng người đông đúc, chị vẫn cảm nhận rõ sự văn minh, ý thức của hành khách và sự phát triển hiện đại của Thủ đô qua từng chuyến tàu điện.
Trước buổi hợp luyện, hàng loạt tuyến phố trung tâm bị hạn chế lưu thông khiến lượng người đổ về khu vực Quảng trường Ba Đình lựa chọn tàu điện Cát Linh – Hà Đông làm phương tiện di chuyển chính. Việc sử dụng phương tiện công cộng không chỉ giúp người dân tránh ùn tắc, mà còn thể hiện sự văn minh, tiện lợi và phù hợp với xu hướng giao thông đô thị hiện đại của Thủ đô.
Theo kế hoạch, buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành sẽ diễn ra tại Quảng trường Ba Đình vào 20h00, tối nay 21/8.
Nhiều gia đình mặc áo đỏ sao vàng, đeo khăn quàng màu đỏ thắm với tâm trạng háo hức đã tạo nên một không khí lễ hội ngay từ các điểm ga đầu tuyến.
Đại diện Hanoi Metro cho biết trong khung giờ từ 13h đến 16h, toàn tuyến phục vụ hơn 22.000 lượt hành khách, riêng cao điểm từ 15h đến 16h đạt trên 12.000 lượt – gấp 4 đến 5 lần so với ngày thường. Các nhà ga như Cát Linh, Văn Quán, Hà Đông, Yên Nghĩa đều trong tình trạng đông nghịt.
Trong trang phục áo đỏ sao vàng rực rỡ, nhiều gia đình đều mang tâm trạng vui tươi, phấn khởi khi cùng nhau hướng về ngày đại lễ – kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Không khí rộn ràng, tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc lan tỏa qua từng nụ cười, từng cử chỉ thân thiện, thể hiện rõ sự gắn kết giữa các thế hệ trong hành trình gìn giữ và phát huy giá trị lịch sử.

