Công ty chủ chốt trong hệ sinh thái Sun Group tăng mạnh vốn chủ sở hữu

Tính đến cuối năm 2025, Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt Trời (SHD) ghi nhận vốn chủ sở hữu hơn 33.500 tỷ đồng, tăng gấp 2,5 lần so với cùng kỳ nhờ vốn đầu tư của chủ sở hữu tăng mạnh.

SHD tăng mạnh vốn chủ sở hữu, giảm đáng kể hệ số nợ

Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt Trời (SHD) ghi nhận chuyển biến tích cực về quy mô tài sản và năng lực tài chính.

Theo thông tin vừa công bố định kỳ trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), tính đến cuối năm 2025, vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt Trời - đơn vị chủ chốt trong hệ sinh thái Sun Group - đạt hơn 33.500 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu đạt ngưỡng 29.100 tỷ đồng, ghi nhận tăng thêm hơn 18.300 tỷ đồng.

Cùng với việc gia tăng quy mô vốn, cơ cấu tài chính của doanh nghiệp cũng cải thiện rõ rệt khi hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu giảm từ 2,25 lần xuống còn 1,12 lần trong kỳ này.

Đi cùng với đà tăng trưởng quy mô vốn, khả năng thanh khoản của doanh nghiệp cũng ghi nhận xu hướng tích cực khi hệ số thanh toán ngắn hạn tăng từ 1,47 lần lên mức 2,19 lần. Chỉ số này cho thấy công ty chuẩn bị tốt các nguồn tài chính ngắn hạn để chủ động cho các dự án đầu tư trọng điểm.

Trong năm qua, Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt Trời cũng huy động nguồn lực tài chính từ kênh trái phiếu nhằm tập trung nguồn vốn cho các dự án có tiềm năng sinh lời. Theo doanh nghiệp, các nghĩa vụ thanh toán gốc và lãi trái phiếu vẫn được thực hiện đầy đủ và đúng hạn.

Về kết quả kinh doanh, kết thúc năm 2025, SHD ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt hơn 178 tỷ đồng.

Thành lập năm 2007, Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt Trời (SHD) hoạt động chính trong lĩnh vực dịch vụ vui chơi giải trí, kinh doanh bất động sản. Doanh nghiệp hiện nắm giữ danh mục đầu tư đa dạng, là công ty chủ chốt thuộc hệ sinh thái Sun Group.

Bên cạnh SHD, một doanh nghiệp khác thuộc hệ sinh thái của Sun Group là Công ty Cổ phần Xây dựng, Đầu tư Bất động sản Việt Minh Hoàng (VMH) trước đó cũng ghi nhận sự gia tăng đáng kể về quy mô vốn.

Tính đến cuối năm 2025, vốn chủ sở hữu của Việt Minh Hoàng đạt gần 4.800 tỷ đồng, tăng gần 24% so với cuối năm. Trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu ghi nhận mức tăng thêm 1.200 tỷ đồng, đạt ngưỡng 3.480 tỷ đồng.

Kết thúc năm tài chính, lợi nhuận sau thuế của Việt Minh Hoàng đạt hơn 63 tỷ đồng.

Dự án bất động sản của công ty Việt Minh Hoàng tại Hà Nội.

Xét về cơ cấu vốn, các chỉ số thanh khoản, Việt Minh Hoàng cơ bản duy trì hệ số an toàn đối với một doanh nghiệp bất động sản. Song song với đó, công ty cũng huy động các nguồn lực tài chính từ trái phiếu và vốn vay để nhận chuyển nhượng và triển khai xây dựng dự án tổ hợp công trình trung tâm thương mại, căn hộ và văn phòng tại Cầu Giấy (Hà Nội).

Việt Minh Hoàng thành lập năm 2010, hiện có trụ sở chính tại số 3 Lương Yên, Hà Nội. Đơn vị đang triển khai dự án tổ hợp tại lô đất A1-2, khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội.

Cù Lao Chàm bứt phá lợi nhuận nhờ bàn giao dự án

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Thương mại - Du lịch - Đầu tư Cù Lao Chàm (CLC) mới đây công bố báo cáo tài chính với kết quả kinh doanh cũng khả quan khi ghi nhận sự gia tăng về lợi nhuận sau thuế và vốn chủ sở hữu.

Lợi nhuận sau thuế năm 2025 của Công ty Cù Lao Chàm đạt hơn 775 tỷ đồng. Đại diện doanh nghiệp cho biết kết quả này có được nhờ các dự án bất động sản của công ty bắt đầu đi vào giai đoạn bàn giao và ghi nhận lợi nhuận trong kỳ báo cáo. Nhờ đó, các chỉ số sinh lời như ROE và ROA ghi nhận cải thiện đáng kể so với năm 2024, đặc biệt ROE đạt 5,05%.

Song song với kết quả kinh doanh khả quan, tiềm lực tài chính của doanh nghiệp cũng ghi nhận sự gia tăng về quy mô. Tính đến ngày 31/12/2025, vốn chủ sở hữu của CLC đạt hơn 3.587 tỷ đồng, tăng gấp hơn 2 lần so với thời điểm cuối năm trước đó.

Cùng với sự tăng trưởng về nguồn vốn, cấu trúc nợ của doanh nghiệp cũng chuyển biến theo hướng an toàn hơn khi hệ số dư nợ trái phiếu trên vốn chủ sở hữu giảm từ mức 0,33 lần xuống chỉ còn 0,16 lần.

Khả năng thanh toán tiếp tục được cải thiện khi hệ số thanh toán ngắn hạn đạt 1,18 lần, cao hơn mức 1,09 lần của năm 2024. Đặc biệt, hệ số thanh toán lãi vay tăng mạnh từ 1,21 lần lên 3,53 lần.

Công ty Cù Lao Chàm được thành lập từ năm 2003, có trụ sở chính tại Đà Nẵng. Hiện nay, đơn vị đang triển khai hàng loạt dự án bất động sản và du lịch quy mô lớn tại thành phố sông Hàn...

