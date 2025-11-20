Hàn Quốc hoảng loạn trong đêm: 267 người thoát chết sau vụ phà mắc cạn, gợi lại ký ức Sewol

Toàn bộ 267 hành khách trên phà Queen Jenuvia 2 của Hàn Quốc được giải cứu an toàn sau sự cố mắc cạn gần Jindo. Vụ việc khiến cả nước nhớ lại thảm kịch Sewol 2014 khiến 300 người thiệt mạng.

Toàn bộ 267 người trên một phà chở khách của Hàn Quốc bị mắc cạn ngoài khơi mũi phía tây nam bán đảo Triều Tiên vào hôm 19/11 đã được cứu sống – một sự cố khiến dư luận nhớ lại thảm họa phà năm 2014 khiến 300 người thiệt mạng.

Lực lượng Bảo vệ Bờ biển cho biết trong một tuyên bố rằng hành khách và thủy thủ đoàn đã được đưa khỏi con tàu bị nạn, và có 27 người bị thương nhẹ.

Phần lớn hành khách sẽ được đưa tới thành phố ven biển Mokpo, trong khi 21 thành viên thủy thủ đoàn sẽ ở lại trên tàu.

Tổng ủy viên Lực lượng Bảo vệ Bờ biển, ông Kim Yong-jin, cho biết một sai sót của thuyền trưởng hoặc sĩ quan điều hướng có thể đã gây ra vụ tai nạn, nhưng cơ quan này sẽ tiến hành điều tra toàn diện.

Hãng Yonhap đưa tin Tổng thống Lee Jae-myung, khi đang công du Trung Đông, đã yêu cầu cập nhật và công bố toàn bộ thông tin về hoạt động cứu hộ.

Loạt tàu cứu hộ được triển khai

Nhân viên cứu hộ di chuyển một hành khách được giải cứu khỏi chiếc phà bị mắc kẹt gần đảo đá ngoài khơi Shinan, ở Mokpo, Hàn Quốc, ngày 19/11. Ảnh: Reuters.

Chiếc phà Queen Jenuvia 2 trọng tải 26.000 tấn đang trong hành trình từ đảo Jeju đến Mokpo. Nhà vận hành Seaworld Ferry có trụ sở tại Mokpo cho biết con tàu có sức chứa 1.010 hành khách, cùng các boong dưới dành cho xe tải cỡ lớn và ô tô.

Một quan chức Bảo vệ Bờ biển nói rằng con phà đã va phải một đảo đá gần Jindo.

Hành khách Kim Namhyun kể lại rằng một tiếng động lớn vang lên trong đêm, khiến nhiều người hoảng loạn và hỗn loạn.

“Tôi tưởng mình chết rồi. Âm thanh quá lớn”, ông Kim, 51 tuổi, giảng viên lặn tại đảo Jeju, nói.

“Nhưng sau khi chứng kiến thảm họa phà Sewol, tôi biết rằng trong những tình huống thế này, bạn phải bình tĩnh, di chuyển ra ngoài, mặc áo phao và chờ đợi”, ông Kim nói thêm.

Hình ảnh cho thấy hành khách mặc áo phao ngồi chờ để được đưa lên các tàu cứu hộ.

Mũi tàu có vẻ mắc vào mép một hòn đảo nhỏ, nhưng con phà vẫn đứng thẳng và hành khách trông khá bình tĩnh. Thời tiết được đánh giá là thuận lợi, gió nhẹ.

Sự kiện gợi nhớ thảm kịch phà Sewol năm 2014

Người dân Hàn Quốc vẫn còn nhớ rất rõ về thảm kịch chìm phà Sewol, xảy ra trong lúc đang chở nhiều học sinh đi dã ngoại đến đảo Jeju.

Phà Sewol rời cảng Incheon ở bờ tây trước khi chìm gần khu vực xảy ra sự cố hôm thứ Tư vừa qua, dù ở vị trí xa hơn so với đảo Jindo.

Con phà sau đó được xác định là đã chở quá tải hàng hóa và bị sửa đổi trái phép để tăng sức chứa vượt quá khả năng thiết kế; nó vào cua quá nhanh và bắt đầu bị lật nghiêng.

Chiếc phà này bị lật nghiêng khi hành khách chờ cứu hộ, rồi chìm xuống trong lúc cả nước theo dõi qua truyền hình trực tiếp.

Nhiều nạn nhân được tìm thấy trong cabin – nơi họ bị yêu cầu ở yên vị trí, trong khi thuyền trưởng và thủy thủ đoàn được các tàu tuần duyên đầu tiên tới hiện trường đưa đi trước.

Theo Reuters