Soi tiến độ thi công các dự án cao cấp của Sunshine Group tại Ciputra và phía Đông Thủ đô

Ghi nhận thực tế, hàng loạt dự án quy mô lớn của Sunshine Group tại KĐT Ciputra và phía Đông Hà Nội đang bước vào giai đoạn thi công nước rút, hướng tới mục tiêu sớm bàn giao và đưa vào vận hành theo đúng kế hoạch.

Đại công trường Tây Hồ Tây - Ciputra với bộ đôi dự án Noble Palace Tay Ho và Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences

Tại Tây Hồ Tây - Ciputra, dự án thấp tầng hàng hiệu Noble Palace Tay Ho với gần 500 dinh thự và shop villas đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng để sẵn sàng bàn giao vào quý I/2026.

Noble Palace Tay Ho - Bộ sưu tập biệt thự và dinh thự, shop villas "độc nhất vô nhị" Tây Hồ Tây, sở hữu hầm đa năng riêng tư, hệ thống giao thông ngầm kín đáo, AI bảo mật an toàn tuyệt đối.

Tại đây, từng đường nét ngoại thất tinh xảo của các căn dinh thự, biệt thự đang dần lộ diện với phong cách châu Âu cổ điển, chất liệu tuyển chọn và kỹ thuật xử lý điêu luyện của những nghệ nhân hàng đầu, đảm bảo tính thẩm mỹ lẫn độ bền vững vượt thời gian. Cùng với đó, hệ thống đường nội khu, vỉa hè lát đá và cây xanh phủ bóng đã hoàn thiện, tạo diện mạo chỉn chu cho toàn khu.

Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences là dự án Branded Residences 5.0 tiên phong trên thế giới được vận hành theo tiêu chuẩn WorldHotels – thương hiệu cao cấp bậc nhất thuộc tập đoàn BWH Hotels.

Cách đó không xa là Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences - tổ hợp căn hộ hàng hiệu với 5 tòa tháp cao 40 tầng. Dự án đang đẩy nhanh tiến độ phần thân với các tiêu chuẩn khắt khe đạt chuẩn quốc tế, trong đó toà S2 - Lumina đã thi công tới tầng 39 và dự kiến cất nóc ngay trong tháng 11.

Dự án đang đẩy nhanh tiến độ thi công, các hạng mục cảnh quan – tiện ích như “biển hồ”, bể bơi, cảnh quan nội khu… cũng đang được triển khai đồng bộ.

Song song, khâu hoàn thiện cũng được triển khai đồng bộ: xây dựng tường phân chia công năng bên trong căn hộ và ốp đá bán quý Lemurian Blue cho toàn bộ mặt đứng công trình, vừa tạo hiệu ứng thị giác độc bản, vừa bảo chứng độ bền vững theo thời gian. Một trong những hạng mục trọng điểm là lõi cảnh quan đang được phủ xanh với khu biển hồ, bể bơi trung tâm, bồn hoa cây xanh…. Khu vực 5 tầng thương mại dịch vụ (tầng 1 - 5) với thiết kế thông tầng ấn tượng tại tầng 4 - 5 cũng đang thành hình, chuẩn bị kiến tạo tuyến phố mua sắm, ẩm thực, giải trí trên không đầu tiên và dài nhất Tây Hồ Tây, trải dài xuyên suốt 5 toà tháp.

Với pháp lý hoàn thiện, dự án đã mở bán trong năm 2024 và dự kiến bàn giao vào Quý II/2027, trở thành một trong những biểu tượng mới của bất động sản hạng sang Hà Nội.

Khu vực Long Biên: Noble Palace Long Bien và Noble Crystal Long Bien WorldHotels Residences tăng tốc thi công

Tại khu vực Long Biên, Sunshine Group có hai dự án đáng chú ý đang trong quá trình triển khai. Theo thông tin bước đầu, nếu Noble Palace Long Bien là bộ sưu tập dinh thự nghệ thuật, quy tụ tinh hoa kiến trúc châu Âu cổ điển cùng những trải nghiệm hưởng thụ đỉnh cao của phân khúc xa xỉ, thì Noble Crystal Long Bien WorldHotels Residences lại mang đến những tư dinh độc bản giữa tầng không, với 100% các căn Sky Villa đều sở hữu bể bơi, sân vườn, thang máy riêng (1 căn/thang/tầng) cũng như tầm nhìn không giới hạn tới hồ điều hoà Harmony.

Tính đến trung tuần tháng 11/2025, dự án Noble Palace Long Bien với 172 dinh thự đang tăng tốc thi công, trong đó trên 70% dinh thự đã cất nóc và trên 80% căn bước vào giai đoạn thi công tường và hoàn thiện mặt ngoài, dự kiến bàn giao từ quý I/2026.

Noble Palace Long Bien được bàn giao hoàn thiện mặt ngoài theo tiêu chuẩn châu Âu, tái hiện vẻ đẹp vượt thời gian qua những tỷ lệ hoàn hảo và chi tiết tinh xảo, được chế tác thủ công với sự tỉ mỉ và tâm huyết.

Với 100% dinh thự đều sở hữu bể bơi và sân vườn riêng, cùng không gian đa năng thoáng rộng có thể tùy biến thành phòng chiếu phim, cigar lounge hay không gian trưng bày và thưởng thức rượu…, Noble Palace Long Bien thỏa mãn trọn vẹn những yêu cầu khắt khe của giới thượng lưu Hà Thành.

Diện mạo dự án dần hiện hữu, Noble Palace Long Bien tập trung thi công những hạng mục cuối cùng, dự kiến bàn giao vào quý I/2026.

Chỉ cách Noble Palace Long Bien một khoảng di chuyển ngắn, Noble Crystal Long Bien WorldHotels Residences đã hoàn thành cơ bản phần ngầm, kết cấu hầm B1 - B2 cả 2 tòa The Emirates (CT5), The Atlantis (CT6) bắt đầu thi công lên phần thân, dự kiến bàn giao từ quý IV/2026.

Toà The Emirates (CT5) và The Atlantis (CT6) dự án Noble Crystal Long Bien WorldHotels Residences đang triển khai đồng bộ việc lắp dựng giàn giáo, cốt thép và đổ bê tông dầm sàn, cột của Tầng 1.

Sau khi đi vào vận hành, đây sẽ là dự án hàng hiệu đầu tiên tại Long Biên được định vị theo mô hình Branded Residences 5.0, kết hợp với Noble Palace Long Bien để hình thành bộ đôi biểu tượng song hành của phân khúc bất động sản hàng hiệu tại phía Đông Hà Nội.

Hưng Yên: Đẩy nhanh tiến độ tại Sunshine Legend City

Dịch chuyển về khu vực “cửa ngõ” phía Đông, Sunshine Group đang tập trung triển khai Sunshine Legend City - đại đô thị sinh thái cao cấp gần 50 ha tại Nghĩa Trụ (Hưng Yên). Dự án bao gồm các toà tháp thương mại, dịch vụ, văn phòng, căn hộ cao cấp cùng bộ sưu tập dinh thự đảo, dinh thự ven hồ và boutique shop view sông dọc đại lộ; cùng hệ thống tiện ích chuẩn 5 sao mang âm hưởng di sản thương cảng Phố Hiến xưa.

Công trường Sunshine Legend City đang chuyển động từng ngày với các hạng mục được thi công theo đúng lộ trình.

Hiện, Sunshine Legend City đang thi công hạng mục cổng chính, đã hoàn thiện kết cấu móng và chuyển sang lắp dựng ván khuôn sàn, vòm cổng. Song song với đó, công trường tiếp tục đẩy nhanh hoạt động san nền, hạ tầng kĩ thuật và giao thông…, bảo đảm mặt bằng sạch và ổn định để bước vào các giai đoạn tiếp theo.

Dự báo, khi các dự án Sunshine Group lần lượt đi vào vận hành theo kế hoạch, mặt bằng chất lượng của phân khúc cao cấp khu vực Ciputra và phía Đông Thủ đô sẽ được nâng lên một chuẩn mới, từ đó tạo cú hích quan trọng cho thị trường bất động sản Hà Nội trong chu kỳ tăng trưởng tiếp theo.