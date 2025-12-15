Bộ Công an thông tin diễn biến điều tra vụ Hoàng Hường và Mailisa

Tại họp báo ngày 15/12, đại diện Bộ Công an thông tin diễn biến điều tra hai vụ án lớn liên quan Hoàng Hường và thẩm mỹ viện Mailisa.

Chiều 15/12, tại họp báo Bộ Công an, thiếu tướng Lê Văn Tân, Phó Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, cho biết đơn vị đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ các hành vi vi phạm khác như buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả liên quan vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Hường.

Theo Thiếu tướng Lê Văn Tân, C01 đang cho giám định các sản phẩm trong hệ sinh thái Hoàng Hường. Số lượng sản phẩm trong hệ sinh thái của Hoàng Hường là rất nhiều.

Bà Hoàng Thị Hường. Ảnh: VGP.

Trước đó, ngày 3/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can, bao gồm bà Hoàng Thị Hường và 5 người khác về tội phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo buộc ban đầu, bà Hoàng Hường có hệ sinh thái 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân, để kinh doanh bán các sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe cùng một số sản phẩm khác.

Để thực hiện hành vi trốn thuế, bị can Hường đã chỉ đạo nhân viên áp doanh thu vào các hộ kinh doanh và các cá nhân đăng ký kinh doanh.

Kết quả điều tra xác định ban đầu, từ tháng 1/2021 đến tháng 6 năm nay, bà Hoàng Hường đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỷ đồng, kê sai quy định thuế giá trị gia tăng doanh thu gần 2.100 tỷ đồng.

Nữ doanh nhân này sinh năm 1987 ở Phú Thọ. Trên các trang mạng xã hội cá nhân, bị can tự giới thiệu là chủ chuỗi phòng khám Nha khoa Quốc tế Hoàng Hường Confident Smile tại Hà Nội.

Vợ chồng giám đốc thẩm mỹ viện Mailisa khắc phục khoảng 300 tỷ đồng

Về quá trình điều tra vụ án tại Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa, đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 Bộ Công an) cho biết quá trình điều tra, các sản phẩm trong hệ sinh thái của Mailisa đã được thu thập. Từ đó, Cục C03 đang phối hợp với các cơ quan chuyên môn giám định chất lượng các sản phẩm này.

Cục C03 cũng cho hay, đến nay, vợ chồng bà Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa, đã nộp khắc phục khoảng 300 tỷ đồng.

Vợ chồng bà Phan Thị Mai. Ảnh: FBNV.

Trước đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) đã khởi tố vụ án Buôn lậu, xảy ra tại Công ty MK Skincare và các đơn vị, địa phương liên quan.

Cục C03 cũng khởi tố bà Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa, cùng chồng là Hoàng Kim Khánh về tội Buôn lậu.

Ngoài ra, 6 người khác cũng bị khởi tố về cùng tội danh trên.

Theo Bộ Công an, qua công tác nắm tình hình, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu phát hiện dấu hiệu sai phạm trong hoạt động kinh doanh mỹ phẩm của các công ty trong hệ sinh thái Mailisa, do Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh điều hành.

Bước đầu, cảnh sát xác định từ năm 2020 đến năm 2024, với mục đích nhập mỹ phẩm về Việt Nam bán kiếm lời thông qua chuỗi Thẩm mỹ viện Mailisa, Mai cùng chồng thỏa thuận mua mỹ phẩm sản xuất tại Quảng Châu (Trung Quốc) với giá rẻ.

Những sản phẩm này không đảm bảo chất lượng và thành phần theo công bố, không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) tại Trung Quốc.

Sau đó, câu kết với các đối tượng người Trung Quốc, ký kết hợp đồng ngụy tạo, thay đổi nguồn gốc mỹ phẩm (từ Quảng Châu, Trung Quốc thành Hồng Kông) để được cấp CFS tại Hồng Kông, tổ chức nhập lậu về Việt Nam và quảng cáo là mỹ phẩm được sản xuất tại Hồng Kông thu hút thị hiếu, sự tin tưởng của khách hàng trong nước, bán với giá cao gấp nhiều lần, thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng (chỉ tính riêng 3/100 sản phẩm chủ đạo hệ thống Mailisa cung cấp trên thị trường).