Hà Nội "cắm cờ" trên bản đồ chuyển đổi số khu vực bằng dự án giao thông thông minh

Hà Nội vừa được vinh danh tại Giải thưởng ASOCIO 2025 ở hạng mục Chính phủ số với dự án giao thông thông minh, sử dụng công nghệ để giải quyết các vấn đề đô thị cấp bách, nâng cao hiệu quả phục vụ, hướng tới một thành phố thông minh toàn diện.

Tại lễ trao Giải thưởng ASOCIO Award 2025 trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh số ASOCIO Digital Summit 2025 (diễn ra từ 11-13/11 tại Đài Loan, Trung Quốc), UBND TP Hà Nội thông qua Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Hà Nội - TRAMOC, được tôn vinh ở hạng mục Chính phủ số.

Trao đổi với VietTimes, bà Trần Thị Phương Thảo, Phó giám đốc Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông TP Hà Nội chia sẻ Giải thưởng ASOCIO hạng mục Chính phủ số ASOCIO dành cho UBND TP Hà Nội thông qua Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông TP Hà Nội không chỉ là sự ghi nhận những nỗ lực vượt bậc trong phát triển giao thông thông minh, mà còn khẳng định tầm nhìn của Việt Nam về một đô thị số an toàn, hiện đại và bền vững.

“Chúng tôi tin rằng chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện về công nghệ, mà là hành trình kiến tạo tương lai – nơi mỗi dữ liệu, mỗi ứng dụng đều phục vụ cho mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Hướng đến mục tiêu vận hành giao thông dựa trên dữ liệu, an toàn, linh hoạt và thân thiện với môi trường, Trung tâm mong muốn mỗi người dân Thủ đô có thể ‘đi bằng dữ liệu’ - nghĩa là di chuyển an toàn, thuận tiện, được phục vụ tốt hơn nhờ công nghệ. Đó chính là cách tiến gần hơn tới mục tiêu thành phố thông minh, xanh và bền vững, nơi hạ tầng, con người và công nghệ cùng vận hành vì chất lượng sống tốt đẹp hơn”, bà Thảo chia sẻ.

Hà Nội đang từng bước hiện thực hóa tầm nhìn ấy thông qua hệ thống điều hành giao thông thông minh, kết nối dữ liệu thời gian thực, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phân tích và dự báo, hướng tới mô hình quản trị đô thị dựa trên dữ liệu mở.

Lãnh đạo Trung tâm cho biết thêm Giải thưởng này là động lực để TRAMOC đổi mới, không ngừng hoàn thiện mô hình “chính phủ số lấy người dân làm trung tâm”, đồng thời khẳng định cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc xây dựng một nền hành chính minh bạch, hiệu quả và thân thiện với người dân, góp phần vào mục tiêu chung – đưa Việt Nam trở thành quốc gia số phát triển hàng đầu trong khu vực.

UBND TP Hà Nội đại diện nhận Giải thưởng Chính phủ số trong khuôn khổ Giải thưởng ASOCIO Award 2025.

ASOCIO là giải thưởng thường niên uy tín nhất trong lĩnh vực CNTT tại khu vực châu Á - châu Đại Dương, do Tổ chức Công nghiệp Điện toán châu Á - châu Đại Dương (ASOCIO), đại diện cho 24 nền kinh tế thành viên, tổ chức. Giải thưởng nhằm vinh danh các cá nhân, tổ chức có thành tựu xuất sắc trong việc áp dụng và triển khai công nghệ số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Theo VINASA, đơn vị đầu mối của Việt Nam triển khai các hoạt động tại ASOCIO, Ban Tổ chức ghi nhận TRAMOC là đơn vị sự nghiệp công trực thuộc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, chịu trách nhiệm quản lý, tổ chức và vận hành hệ thống giao thông công cộng và hệ thống giao thông thông minh (ITS) của thành phố.

Thành tích nổi bật của TRAMOC là dự án "Smart Traffic in Hanoi City", một nghiên cứu toàn diện và lộ trình phát triển ITS theo 3 giai đoạn (2025, 2030 và sau 2030). Mục tiêu là xây dựng Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông (2025-2027) để tập trung hóa dữ liệu, triển khai 9 chức năng ITS cốt lõi gồm giám sát, điều khiển, quản lý sự cố, thanh toán điện tử. Dự án này giải quyết các vấn đề cấp bách của đô thị bằng cách tăng hiệu suất sử dụng cơ sở hạ tầng, nâng cao an toàn giao thông, và thúc đẩy mô hình di chuyển bền vững và thân thiện với môi trường, hướng tới một thành phố thông minh toàn diện.

Bà Trần Thị Phương Thảo, Phó giám đốc Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông TP Hà Nội đại diện nhận giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2025 (ngày 8/10/2025).

Trước đó, ngày 8/10, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông TP Hà Nội được vinh danh tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2025, với Bộ giải pháp Giao thông công cộng thông minh.

Đây là bộ giải pháp số cho giao thông công cộng gồm thẻ vé ảo, phần mềm quản lý hạ tầng và hệ thống giám sát GPS, giúp thanh toán không tiền mặt, quản lý minh bạch, điều hành hiệu quả. Đến nay đã có khoảng 25,5 triệu lượt hành khách thụ hưởng tiện ích từ bộ giải pháp này.