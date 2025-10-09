Hà Nội khởi công xây cầu có kiến trúc độc đáo bắc qua sông Hồng, kết nối trung tâm

Cầu Trần Hưng Đạo có tổng mức đầu tư trên 15.000 tỷ đồng. Điểm đầu tại ngã năm Trần Hưng Đạo - Trần Thánh Tông, điểm cuối kết nối với phố Nguyễn Sơn với tổng chiều dài khoảng 4,2 km.

Chiều 9/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đã dự và phát biểu tại Lễ Khởi công Dự án đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo.

Dự án sẽ đầu tư xây dựng hoàn chỉnh 3 nút giao gồm nút giao khác mức với đường Trần Khánh Dư, Nguyễn Khoái; nút giao với đường đê tả Hồng (đường Long Biên - Xuân Quan); nút giao với đường Nguyễn Sơn. Dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2027.

Phó thủ tướng và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công cầu Trần Hưng Đạo. Ảnh: VGP.

Phó thủ tướng cho biết những năm qua, các công trình giao thông trọng điểm kết nối lưu thông giữa hai bên sông Hồng của Thủ đô đã được quan tâm đầu tư, song vẫn chưa đáp ứng yêu cầu của sự phát triển. Điều này dẫn đến việc phát triển kinh tế-xã hội khu vực phía Đông, Đông Bắc sông Hồng, việc kết nối giao thương giữa trung tâm Thủ đô và khu vực lân cận còn nhiều khó khăn, gây áp lực lớn lên hệ thống giao thông hiện tại (như cầu Nhật Tân, cầu Chương Dương, cầu Vĩnh Tuy, cầu Thanh Trì, cầu Long Biên).

Nhấn mạnh công việc cần triển khai sắp tới là rất lớn với nhiều thách thức, Phó thủ tướng yêu cầu việc thi công cầu công trình cầu Trần Hưng Đạo phải bảo đảm chất lượng, tiến độ; bảo đảm kỹ thuật, mỹ thuật, vệ sinh môi trường, cảnh quan, an toàn lao động; bảo đảm hiệu quả đầu tư và hài hòa lợi ích của Nhà nước, người dân, doanh nghiệp, đặt lợi ích chung, lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết. Trong đó, cần tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

UBND TP. Hà Nội tập trung quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sự đồng lòng, ủng hộ của cả hệ thống chính trị, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp; chủ động, tích cực giải quyết các khó khăn, vướng mắc, bảo đảm ổn định đời sống người dân ở vùng bị ảnh hưởng.

Các đơn vị, chủ đầu tư, tư vấn giám sát, thi công thiết kế và nhà thầu phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, xây dựng kế hoạch, phương án thi công khoa học, chi tiết, ứng dụng và chuyển giao công nghệ hiện đại; bám sát công trường, tích cực kiểm tra, giám sát, đôn đốc triển khai thực hiện đúng kế hoạch.

Đội ngũ thi công, thiết kế, công nhân trên công trường quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, làm việc với tinh thần "vượt nắng, thắng mưa, không thua gió bão", "3 ca, 4 kíp".

Các bộ, ban, ngành liên quan, nhất là Bộ Xây dựng đồng hành cùng Hà Nội trong việc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền, để triển khai thực hiện Dự án đảm bảo tiến độ, hiệu quả.

Bà con nhân dân trong khu vực Dự án tiếp tục đồng hành, ủng hộ Dự án. Các cấp ủy, chính quyền xây dựng, phát động các phong trào thi đua, khen thưởng, tạo không khí thế hăng say làm việc.

Phó Thủ tướng chia sẻ, vào tháng 5/2025, tại lễ khởi công xây dựng cầu Tứ Liên, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu rút ngắn thời gian thi công dự án xuống còn 24 tháng. Do đó, Hà Nội cần phát huy những bài học kinh nghiệm đã có được trong việc triển khai các dự án công trình trọng điểm quốc gia.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh Chính phủ luôn đồng hành, dành sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành Dự án đầu tư quan trọng này đúng tiến độ, chất lượng. Hà Nội sẽ có một công trình giao thông mang dáng vẻ kiến trúc độc đáo, ý nghĩa; là điểm đến du lịch của du khách trong và ngoài nước, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội...