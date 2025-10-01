Nhà ở xã hội Hà Nội lập kỷ lục giá bán mới, gần 30 triệu đồng/m2

Sở Xây dựng Hà Nội vừa mở đợt 1 nhận hồ sơ mua, thuê mua nhà ở xã hội Rice City Long Châu (Thượng Thanh, Long Biên), với giá bán trung bình 29,4 triệu đồng/m2 - mức cao nhất từ trước đến nay cho phân khúc nhà ở xã hội tại Thủ đô.

Sở Xây dựng TP Hà Nội vừa công bố kế hoạch tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê mua đợt 1 đối với khu nhà ở xã hội Thượng Thanh (tên thương mại Rice City Long Châu), do Liên danh Công ty Cổ phần Him Lam Thủ Đô và Công ty Cổ phần BIC Việt Nam làm chủ đầu tư.

Dự án tọa lạc trên diện tích hơn 6 ha tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên (nay là phường Bồ Đề), gồm ba tòa chung cư cao 22 tầng, cung cấp tổng cộng 1.951 căn hộ. Trong đó có 1.765 căn để bán, diện tích từ 32-70 m2, còn lại là căn hộ cho thuê mua, diện tích 32-77 m2.

Giá bán trung bình được công bố ở mức 29,4 triệu đồng/m2 (đã gồm VAT, chưa tính phí bảo trì), tương đương 940 triệu đồng đến 2 tỷ đồng mỗi căn, tùy diện tích. Với loại hình thuê mua, giá trung bình gần 347.000 đồng/m2, người dân phải trả khoảng 11-26,7 triệu đồng/tháng.

Đáng chú ý, mức giá này đã tăng thêm 2,4 triệu đồng/m2 (tương đương 8,8%) so với giá dự kiến hồi tháng 6, đồng thời thiết lập kỷ lục mới cho phân khúc nhà ở xã hội tại Hà Nội.

Trước đó, mức cao nhất từng ghi nhận là 25 triệu đồng/m2 tại dự án UDIC Hạ Đình (Định Công) và 19,5 triệu đồng/m2 tại NHS Trung Văn (Đại Mỗ).