Hà Nội cho học sinh nghỉ học ngày mai để tránh bão Matmo

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ sở giáo dục cho học sinh nghỉ học ngày mai (6/10) để tránh bão Matmo.

Trung Dự báo khí tâm khí tượng thủy văn quốc gia cho biết vào lúc 17h chiều 5/10, vị trí tâm bão Matmo (bão số 11) cách Móng Cái, Quảng Ninh khoảng 210 km về phía Đông Đông Nam, sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 15.

Dự báo, trong 3h tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h.

Theo dự báo, khoảng chiều tối nay, bão Matmo sẽ vượt qua đảo Lôi Châu (Trung Quốc) và đi vào khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ của nước ta, với cường độ duy trì khoảng cấp 12, giật cấp 15. Sau đó, bão có khả năng di chuyển dọc ven biển phía Bắc Vịnh Bắc Bộ và đổ bộ vào khu vực giữa tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) vào khoảng nửa đêm nay đến sáng sớm mai 6/10.

Cơn bão số 10 khiến nhiều xã, phường trên địa bàn TP Hà Nội bị ngập nặng. Ảnh: Lệ Trần.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Hà Nội nằm trong vùng ảnh hưởng của bão Matmo.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 11, để bảo đảm an toàn cho học sinh, cán bộ giáo viên, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị các đơn vị cho học sinh nghỉ học ngày 6/10 (thứ Hai) và chuyển trạng thái từ dạy học trực tiếp sang dạy học trực tuyến.

Các trường cũng cần theo dõi sát diễn biến thời tiết những ngày tiếp theo để kịp thời xử lý tình huống, linh hoạt trong dạy và học, cập nhật thông tin và kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc về Sở Giáo dục và Đào tạo.