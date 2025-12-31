Bà Nguyễn Thị Thu Hà làm Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng TW Đảng

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương (TW) Đảng.

Ngày 31/12, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương với bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Bộ Chính trị đồng thời điều động, phân công, chỉ định bà Hà tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương và bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng.

Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trao quyết định của Bộ Chính trị cho bà Nguyễn Thị Thu Hà. Ảnh: Cổng TTĐT Đảng Cộng sản.

Tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị tập thể lãnh đạo, các đơn vị của Văn phòng Trung ương Đảng đồng hành, chia sẻ, hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ để tân Phó Chánh Văn phòng Thường trực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thường trực Ban Bí thư cũng đề nghị tập thể lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng tiếp tục tập trung xây dựng, hoàn thiện bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ... để Văn phòng Trung ương Đảng thực sự là hạt nhân trí tuệ, là "bộ tổng tham mưu" chiến lược của Đảng, của Trung ương.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà từng là Giám đốc Trường Cán bộ Phụ nữ Trung ương, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình.

Chánh Văn phòng Trung ương Đảng hiện là ông Phạm Gia Túc. Bốn Phó Chánh Văn phòng gồm bà Nguyễn Thị Thu Hà, ông Lê Khánh Toàn, ông Võ Thành Hưng và ông Đặng Khánh Toàn.