Bão Matmo tăng cấp nhanh, Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa cực lớn

Sáng nay bão Matmo đã mạnh lên cấp 11, giật cấp 14 và có thể mạnh lên cấp 13, giật cấp 16 trong ngày mai. Từ đêm 5/10 đến hết 7/10, ở Hà Nội, Thanh Hoá và Nghệ An sẽ có mưa to đến rất to.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 8h ngày 4/10, bão Matmo (bão số 11) đã mạnh lên cấp 11, giật cấp 14 và hoạt động trên vùng biển phía đông của Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 570 km.

Bão đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, với tốc độ 25km/h.

Đến 7h sáng ngày mai, bão trên khu vực bắc biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 90km về phía Đông với cường độ cấp 13, giật cấp 16. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, 20-25km/h và có khả năng mạnh thêm.

Đến sáng 6/10, bão ở trên khu vực biên giới Việt Nam-Trung Quốc với cường độ cấp 8, giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, khoảng 20km/h, đi vào vùng biển phía đông khu vực bắc vịnh Bắc Bộ và suy yếu dần.

Dự báo hướng đi và vùng ảnh hưởng bão Matmo, sáng 4/10. Ảnh: NCHMF.

Dự báo chiều 6/10, bão đi vào đất liền khu vực Đông Bắc Bộ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực bắc biển Đông có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão sóng cao 6-8m, biển động dữ dội.

Từ chiều 5/10, vùng biển phía đông khu vực bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9

Từ tối 5/10, khu vực bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão đi qua có gió cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 3-5m, biển động dữ dội.

Dự báo vùng ven biển và các đảo thuộc tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng có nước dâng do bão cao từ 0,4-0,6m. Cần đề phòng ngập úng ở các khu vực trũng, thấp ven biển, cửa sông do nước dâng và sóng lớn từ chiều và tối 5/10.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định từ đêm 5/10, trên đất liền khu vực từ Quảng Ninh đến Ninh Bình gió mạnh dần lên cấp 6-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10; khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 8-9.

Từ đêm 5/10 đến hết đêm 7/10, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm; riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến từ 150-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 200mm/3 giờ.

Dự báo hoàn lưu bão Matmo cũng sẽ gây mưa lớn cho Hà Nội với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm, thời gian mưa tập trung vào rạng sáng 6/10 và kéo dài đến sáng 7/10.

Theo dự báo, rạng sáng 5/10, bão sẽ mạnh lên cấp 13, giật cấp 16 trên khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 130km về phía Đông.