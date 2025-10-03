Bão số Matmo vào biển Đông, dự báo giật cấp 15, gây mưa lớn

Bão Matmo vượt qua đảo Luzon (Philippines) vào Biển Đông, dự báo vào vịnh Bắc Bộ sáng 5/10, gây mưa lớn cho Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An.

Chiều 3/10, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết bão Matmo đã đi vào Biển Đông, là cơn bão số 11 trong năm nay.

Lúc 17h, tâm bão trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 10 (89-102km/h), giật cấp 13. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Đến 17h ngày mai, bão ở bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 430 km. Do được tiếp thêm năng lượng từ vùng biển ấm, bão tăng hai cấp lên 12, giật cấp 15, giữ hướng và tốc độ.

Đến 17h ngày 5/10, bão trên vùng biển phía đông của vịnh Bắc Bộ, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 240 km, sức gió mạnh nhất cấp 11, giật cấp 14, tốc độ 20-25 km/h. Bão sau đó đi vào Móng Cái (Quảng Ninh), đến 17h ngày 6/10 khi ở vùng núi phía Bắc thì suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh dần từ 8 đến 11, giật cấp 14, sóng biển cao 4-6 m. Từ sáng 4/10, bắc Biển Đông gió mạnh dần từ cấp 8 đến 13, giật cấp 16, sóng biển cao 4-6 m, vùng gần tâm bão 6-8 m. Tàu thuyền hoạt động trong vùng biển này có khả năng chịu tác động.

Theo ông Lâm, cùng với bão Bualoi (bão số 10), bão Matmo cũng có tốc độ di chuyển rất nhanh so với tốc độ trung bình của các cơn bão khác trên Biển Đông và Tây Bắc Thái Bình Dương.

Dự báo khi đi vào vùng biển phía Đông của Biển Đông, bão sẽ liên tục tăng cấp, di chuyển nhanh với tốc độ 20-25km/h.

"Bão sẽ mạnh lên khá nhanh trong đêm nay và ngày mai. Chiều tối mai, cường độ cực đại của bão số 11 có thể là cấp 12 - 13, giật cấp 14 - 15 khi bão ở phía Đông của bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc", ông Lâm nói.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia. Ảnh: N.Linh.

Ông Lâm cho hay, sau khi đi vào vùng biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), sẽ có hai kịch bản di chuyển của bão số 11.

Kịch bản một (xác suất khoảng 70-75%), bão Matmo sẽ di chuyển theo hướng lệch Bắc, di chuyển trên đất liền nhiều hơn, khi đến khu vực phía Bắc của tỉnh Quảng Ninh sẽ suy giảm đi 2-4 cấp so với thời điểm bão mạnh nhất. Với kịch bản này ở khu vực Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 9-10.

Kịch bản hai (xác suất khoảng 25-30%): Áp cao cận nhiệt đới suy yếu không đáng kể khiến bão di chuyển chủ yếu trên biển, suy yếu ít hơn. Cường độ bão khi đi vào khu vực Quảng Ninh sẽ mạnh hơn, có thể gây gió mạnh cấp 9-10 (giật cấp 12-14).

Dù ở kịch bản nào bão Matmo cũng được dự báo sẽ đổ bộ vào đất liền Quảng Ninh; thời gian đổ bộ vào rạng sáng 6/10.

Song ông Hoàng Phúc Lâm cảnh báo từ 19h ngày 5/10, vùng ven biển Quảng Ninh đã chịu tác động của gió mạnh, mưa lớn.

Dự báo đường đi và khu vực ảnh hưởng của bão Matmo. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam.

Do ảnh hưởng của bão số 11, khu vực Bắc Bộ, các tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An có mưa lớn, thời gian mưa kéo dài từ đêm 5/10 đến hết đêm 7/10, lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm.

"Trọng tâm mưa là vùng núi và trung du Bắc Bộ, lượng mưa phổ biến 150-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Với lượng mưa lớn chúng tôi cảnh báo một đợt lũ kéo dài từ ngày 6 đến 9/10, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa - Nghệ An", ông Lâm đưa ra dự báo.

Ông cho biết thêm hoàn lưu bão Matmo cũng sẽ gây mưa lớn cho Hà Nội với lượng mưa phổ biến 100-200mm, thời gian mưa tập trung vào rạng sáng 6/10, và kéo dài đến sáng hôm sau 7/10.

Thời gian qua tại Bắc Bộ, các tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An đã có mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 nên ông Hoàng Phúc Lâm đặc biệt cảnh báo các địa phương này cần đề phòng sạt lở đất, lũ quét, lũ ống trong những ngày tới.

Lý giải về nguyên nhân vào cuối tháng 9, đầu tháng 10 năm nay xuất hiện liên tiếp các cơn bão ảnh hưởng đến nước ta, ông cho biết có thể do ảnh hưởng của hiện tượng Enso hiện ở pha trung tính.

"Trong các pha trung tính bão có xu hướng hình thành nhiều hơn, lệch hơn về phía Tây của khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương (phần phía Đông của Philippines và Biển Đông)", ông nói và cho biết những năm trung tính thì Việt Nam hay các nước Đông Nam Á sẽ có nhiều bão hơn.