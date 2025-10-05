Bão số Matmo đang đạt cường độ mạnh nhất, người dân cần lưu ý điều gì?

Ông Mai Văn Khiêm – Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết bão Matmo đang đạt cường độ mạnh nhất. Dự báo từ đêm nay đến ngày 7/10, Bắc Bộ mưa lớn diện rộng, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt tại nhiều địa phương.

Trưa 5/10, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Cục khí tượng thủy văn (Bộ Nông nghiệp) cho biết trưa nay, bão Matmo (cơn bão số 11) đang ở phía Đông đảo Lôi Châu (Trung Quốc) cách khu vực Móng Cái, Quảng Ninh hơn 300 km. Cường độ của cơn bão số 11 đang ở cuối cấp 12, đầu cấp 13. Bão di chuyển với tốc độ khoảng 25 km/h, theo hướng Tây Tây Bắc.

"Đây là thời điểm bão số 11 đạt cường độ mạnh nhất. Theo dự báo, chiều tối nay cơn bão số 11 vượt qua đảo Lôi Châu, Trung Quốc và đi vào Bắc vịnh Bắc Bộ", ông Khiêm nói.

Ông Khiêm dự báo, hướng di chuyển của cơn bão Matmo sau khi vào vịnh Bắc Bộ sẽ đi dọc ven biển phía Bắc vịnh Bắc Bộ, có khả năng đổ bộ vào khu vực giữa tỉnh Quảng Ninh của Việt Nam và Quảng Tây của Trung Quốc.

Dự báo hướng di chuyển của cơn bão Matmo. Ảnh: Hệ thống giám sát Việt Nam.

Theo ông Khiêm, vào khoảng giữa đêm nay và sáng sớm ngày mai, với dự báo hướng di chuyển và tốc độ như vậy của cơn bão số 11, trên vùng biển vịnh Bắc Bộ có khả năng chịu tác động gió mạnh nhất cấp 12, giật cấp 15 và các khu vực đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô cần lưu ý có khả năng có gió mạnh, sóng lớn.

Đồng thời, các tàu thuyền, khu nuôi trồng hải sản ven biển khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên cần lưu ý có thể chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Trên đất liền, ven biển Quảng Ninh – Hải Phòng có thể chịu gió mạnh cấp 9–10, giật cấp 12–13; khu vực Lạng Sơn và vùng Đông Bắc có thể có gió cấp 6–7, giật cấp 8–9. Thời điểm gió mạnh nhất kéo dài từ đêm nay đến trưa mai.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia. Ảnh: N.Linh.

Về mưa, ông Khiêm cảnh báo bão số 11 sẽ gây mưa lớn diện rộng tại Bắc Bộ, trọng tâm là trung du và vùng núi phía Bắc với lượng mưa phổ biến 150–250mm, có nơi trên 400mm. Các tỉnh từ Quảng Ninh, Lạng Sơn đến Tuyên Quang, Lào Cai, Cao Bằng có thể mưa 70–150mm, cục bộ trên 200mm. Nguy cơ lũ lớn trên các hệ thống sông Bắc Bộ, có nơi vượt báo động 3, cùng với lưu lượng lũ về các hồ chứa như Cát Bà, Tuyên Quang, Hòa Bình tăng cao.

Đặc biệt, ông Khiêm nhấn mạnh nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các vùng đồi núi trung du và miền núi phía Bắc do nền đất đã bão hòa sau bão số 10. Ông kiến nghị các địa phương rà soát ngay trong chiều nay, nếu phát hiện nguy cơ sạt trượt, nghẽn dòng cần thông báo kịp thời để bảo đảm an toàn cho người dân.

Từ đêm 5/10 đến hết đêm 7/10, ở khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Ở khu vực Hà Nội, ít khả năng chịu ảnh hưởng của gió bão, cần đề phòng dông, lốc và gió giật mạnh. Dự báo từ gần sáng 6/10 đến hết ngày 7/10 có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa phổ biến 70-120mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.