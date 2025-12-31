Ông Dương Trung Ý làm Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản

Ông Dương Trung Ý, Phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, được Bộ Chính trị phân công giữ chức Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản.

Chiều 31/12, Tạp chí Cộng sản tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định điều động, bổ nhiệm ông Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản. Ông Dương Trung Ý cũng được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan Tạp chí Cộng sản nhiệm kỳ 2025-2030.

Trước đó, ông Hoàng Trung Dũng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản được Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao Quyết định của Bộ Chính trị cho ông Dương Trung Ý. Ảnh: Dangcongsan.vn

Ông Dương Trung Ý 54 tuổi, quê Bắc Giang (nay là Bắc Ninh). Trước khi làm Phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh vào tháng 9/2020, ông từng trải qua nhiều chức vụ tại đây như Trưởng khoa tại Viện Xây dựng Đảng; Giám đốc, Tổng biên tập nhà xuất bản Lý luận chính trị; Vụ trưởng Quản lý khoa học.

Tạp chí Cộng sản là cơ quan lý luận chính trị của Trung ương Đảng, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, có chức năng nghiên cứu, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục lý luận chính trị của Đảng.