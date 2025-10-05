Bão số 11- Matmo giật cấp 15 hướng vào đất liền, miền Bắc mưa to từ tối nay

Do ảnh hưởng của bão Matmo (bão số 11) gây mưa lớn, từ đêm 5/10 đến hết đêm 7/10, ở khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ có mưa to, lượng mưa phổ biến từ 150-250mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 400mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết lúc 7h ngày 5/10, vị trí tâm bão Matmo (bão số 11) cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 420 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất cấp 12 - 13, giật cấp 15.

Dự báo, trong 3h tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25 km/h.

Đến chiều 5/10, bão trên khu vực phía Tây bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), cách Quảng Ninh khoảng 250 km về phía Đông Đông Nam, với cường độ cấp 12, giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, 20-25 km/h.

Khoảng 4h sáng 6/10, bão trên vùng bờ biển tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng, cường độ giảm xuống cấp 9, giật cấp 12. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, khoảng 20km/h. Đến chiều cùng ngày, vị trí tâm bão trên khu vực vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, với cường độ cấp 6, giật cấp 8.

Chiều 7/10, bão ở khu vực vùng núi phía Tây của Bắc Bộ, sau đó suy yếu thành vùng áp thấp.

Theo cơ quan dự báo, do ảnh hưởng của bão, trên biển vùng biển Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 15-16, sóng biển cao 4,-6,m, vùng gần tâm bão 6,-8,m, biển động dữ dội.

Dự báo hướng di chuyển của bão Matmo. Ảnh: Hệ thống giám sát Việt Nam.

Từ chiều 5/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9.

Từ tối 5/10, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) có gió mạnh cấp 8-9, sóng biển cao 2,0-4,0 m, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 3,0-5,0 m, biển động dữ dội.

Vùng ven biển và các đảo thuộc tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng có nước dâng do bão cao từ 0,4-0,6 m. Đề phòng ngập úng ở các khu vực trũng, thấp ven biển, cửa sông do nước dâng và sóng lớn từ chiều và tối 5/10.

Thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như: Tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy; ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Trên đất liền, từ đêm 5/10, khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 10-11. (Gió làm gãy cành cây, tốc mái nhà gây thiệt hại về nhà cửa. Không thể đi ngược gió). Khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Do ảnh hưởng của bão cũng gây mưa lớn, từ đêm 5/10 đến hết đêm 7/10, ở khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ có mưa to, lượng mưa phổ biến từ 150-250mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 400mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>150 mm/3h); khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Khu vực Hà Nội ít khả năng chịu ảnh hưởng của gió bão. Dự báo từ gần sáng 6/10 đến hết ngày 7/10 có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa phổ biến 70-120 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.