Giữa loạt tin đồn nhằm vào Ngoại trưởng Lavrov, Điện Kremlin nói gì?

Điện Kremlin phủ nhận loạt tin đồn nhằm vào Ngoại trưởng Sergei Lavrov sau khi hội nghị thượng đỉnh giữa ông Vladimir Putin và ông Donald Trump bị hủy.

Điện Kremlin đã lên tiếng bác bỏ đồn đoán cho rằng Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bị “thất sủng” trước Tổng thống Vladimir Putin sau khi kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa ông Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump bị hoãn hồi tháng trước.

Ông Lavrov, 75 tuổi, là nhà ngoại giao kỳ cựu từ thời Liên Xô, nổi tiếng với phong cách đàm phán cứng rắn. Tuần này, ông đã vắng mặt trong một cuộc họp lớn tại Điện Kremlin, một sự kiện mà thông thường ông sẽ tham dự. Ngoài ra, ông Putin đã chọn một quan chức khác đại diện Nga tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 ở Nam Phi vào cuối tháng này, vai trò mà trước đây ông Lavrov thường đảm nhiệm.

Trong hai tuần liên tiếp, Bộ Ngoại giao Nga cũng không công bố lịch trình công tác hay phát biểu của ông Lavrov cho tuần tiếp theo.

Những diễn biến này làm dấy lên tin đồn rằng ông Lavrov – người đã giữ chức Ngoại trưởng Nga hơn hai thập kỷ – có thể không còn được ông Putin tin tưởng, đặc biệt sau khi kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại Budapest bị đổ vỡ.

Khi được hỏi hôm 7/11 liệu ông Lavrov có đang “gặp rắc rối” với ông Putin hay không, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác bỏ hoàn toàn ý kiến đó.

“Tôi sẽ trả lời ngắn gọn: Không có điều gì đúng trong các báo cáo đó cả”, ông Peskov nói với các phóng viên.

Khi được yêu cầu xác nhận liệu ông Lavrov có tiếp tục làm Ngoại trưởng hay không, ông Peskov nhấn mạnh: “Hoàn toàn đúng vậy. Ông Lavrov vẫn đang làm việc với tư cách là Ngoại trưởng, dĩ nhiên rồi”.

Ông Lavrov đã điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio vào ngày 20/10 để thảo luận về hội nghị thượng đỉnh tiềm năng, chỉ vài ngày sau khi ông Trump thông báo về kế hoạch tổ chức cuộc gặp sau một cuộc điện thoại với ông Putin.

Tuy nhiên, ngay ngày hôm sau, ông Trump tuyên bố ông không muốn tổ chức một cuộc gặp “lãng phí thời gian”, rồi sau đó nói thêm rằng ông đã hủy hội nghị vì “cảm thấy không đúng lúc”.

Ông Trump từng nỗ lực cải thiện quan hệ với Moscow và tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại Alaska với ông Putin vào tháng 8, song ông cũng ủng hộ lời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại Ukraine, trong khi Moscow khẳng định muốn Kiev nhượng thêm lãnh thổ.

Theo Reuters và một số hãng tin khác, Washington đã hủy bỏ hội nghị mới sau khi Bộ Ngoại giao Nga – do ông Lavrov đứng đầu – gửi thông điệp rằng Moscow không sẵn sàng nhượng bộ trong các yêu cầu cứng rắn về vấn đề Ukraine.

Tờ Financial Times (Anh) dẫn lời một nguồn tin cho rằng cuộc điện đàm giữa ông Lavrov và ông Rubio đã khiến Washington “chùn bước”.

“Ông Lavrov rõ ràng đang mệt mỏi và dường như cho rằng mình có những việc quan trọng hơn là tiếp xúc với Mỹ, bất kể ông Putin có mong muốn gì”, nguồn tin nói với Financial Times.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 7/11 cho rằng bài báo của Financial Times chỉ nhằm kích động những suy đoán bất lợi cho Moscow, và là một phần của cái mà bà gọi là “cuộc chiến hỗn hợp chống lại Nga”.

Về phần mình, ông Putin đã nhiều lần khẳng định rằng ngoài vấn đề Ukraine, ông tin tưởng việc hàn gắn quan hệ giữa Moscow và Washington là lợi ích quốc gia của Nga, đồng thời có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh toàn cầu, khi hai nước nắm giữ kho vũ khí hạt nhân khổng lồ nhất thế giới.

Theo Reuters