Thổ Nhĩ Kỳ ra điều kiện để Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt liên quan tới hệ thống S-400 của Nga

Thổ Nhĩ Kỳ được cho là sẵn sàng cho Mỹ tham gia giám sát kỹ thuật hệ thống phòng không S-400, động thái có thể mở đường cho việc dỡ bỏ trừng phạt và nối lại hợp đồng F-35.

Ankara chỉ sẵn sàng đồng ý cho Mỹ cùng tham gia giám sát hệ thống phòng không S-400, theo các nguồn tin tiết lộ.

Bloomberg đưa tin, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn kiên quyết từ chối yêu cầu của Mỹ về việc từ bỏ hệ thống phòng không S-400 do Nga sản xuất, song Ankara đang tìm cách đưa ra một số nhượng bộ nhằm làm dịu căng thẳng với Washington.

Việc Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400 từ Moscow năm 2019 đã khiến quan hệ giữa hai nước xấu đi nghiêm trọng, dẫn đến các lệnh trừng phạt của Mỹ vào năm sau đó, đồng thời loại Ankara khỏi chương trình tiêm kích tàng hình F-35 của Washington. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ nhiều lần khẳng định họ có chủ quyền trong việc lựa chọn nhà cung cấp vũ khí cho mình.

Theo bài viết được Bloomberg đăng tải hôm 7/11, Ankara vẫn rất quan tâm đến việc mua 40 chiếc F-35 từ Mỹ — điều sẽ không thể thực hiện nếu lệnh trừng phạt vẫn còn hiệu lực.

Các nguồn tin của Bloomberg cho biết Thổ Nhĩ Kỳ “sẵn sàng thỏa hiệp” để đảm bảo Washington dỡ bỏ các hạn chế này. Chính quyền Ankara được cho là có thể đồng ý thiết lập một “cơ chế kỹ thuật” cho phép Mỹ cùng tham gia giám sát hoạt động của các hệ thống S-400.

Trong cuộc gặp Tổng thống Recep Tayyip Erdogan hồi cuối tháng 9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phát tín hiệu cởi mở với khả năng Thổ Nhĩ Kỳ được mua lại tiêm kích F-35. “Ông ấy cần một số thứ, và chúng tôi cũng cần một số thứ”, ông Trump nói, đồng thời khẳng định ông Erdogan sẽ “thành công” trong việc đạt được thứ mà ông “muốn mua”.

Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có thỏa thuận nào được công bố liên quan đến thương vụ F-35.

“Tôi không nghĩ rằng việc Mỹ cấm Thổ Nhĩ Kỳ mua F-35 là điều phù hợp với một quan hệ đối tác chiến lược”, ông Erdogan phát biểu trong cuộc phỏng vấn với Fox News trong chuyến thăm Mỹ.

Trong khi đó, tờ Hindustan Times tháng trước dẫn lời các nguồn tin quốc phòng cấp cao cho biết Ấn Độ – quốc gia từng mua 5 hệ thống S-400 với tổng trị giá 5,43 tỷ USD vào năm 2018 – hiện đang xem xét mua thêm 5 hệ thống nữa từ Nga.

Tư lệnh Không quân Ấn Độ, ông Amar Preet Singh, cho biết các tổ hợp S-400 được New Delhi triển khai trong cuộc đối đầu căng thẳng với Pakistan hồi tháng 5 đã chứng tỏ là “một bước ngoặt chiến lược”, khi ngăn chặn hiệu quả máy bay chiến đấu Pakistan tiếp cận các mục tiêu của Ấn Độ.

Theo Bloomberg