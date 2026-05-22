VF 8 thế hệ mới gây sốt trước giờ mở cọc: Loạt trang bị hiếm thấy, lăn bánh chỉ hơn 850 triệu đồng

Từ kiến trúc điện - điện tử kiểu mới tới loạt trang bị “độc” hiếm thấy trong phân khúc, VF 8 thế hệ mới đang trở thành cái tên được chờ đợi nhất thời điểm hiện tại.

VF 8 thế hệ mới tiếp tục là cái tên chiếm sóng nhiều ngày qua nhờ màn “lột xác” được giới chuyên gia đánh giá là đáng tiền.

Chuyên gia Thành Lê (Otofun) cho rằng, ngay từ những hình ảnh đầu tiên, VF 8 đã thể hiện được những nét tư duy đột phá về cả thiết kế và vận hành, trong khi vẫn giữ được những nét đặc trưng như dải LED định vị hình cánh chim.

“VF 8 All New cho cảm giác xe được tối ưu toàn diện. Các chi tiết và trang bị được tập trung để nâng cao hiệu quả hoạt động và trải nghiệm thực tế”, anh Thành Lê đánh giá.

Từ các thông số công bố, anh Thành Lê nhận định, VF 8 thế hệ mới có tỷ lệ thân xe gọn hơn nhiều mẫu SUV xăng cùng phân khúc. Trong khi trục cơ sở 2.840 mm thuộc nhóm lớn hàng đầu, giúp xe giữ được không gian rộng rãi nhưng linh hoạt hơn trong đô thị.

Trong cabin, VF 8 cho thấy hướng sắp xếp thực dụng. Màn hình trung tâm 12,9 inch được tinh gọn, kết hợp cụm đồng hồ sau tay lái để người lái theo dõi thông tin trực quan. Điểm đáng chú ý là cần số dạng gạt đặt sau vô-lăng, giúp giải phóng không gian bệ trung tâm và tạo cảm giác thoáng hơn cho khoang lái. “Đây là kiểu bố trí giúp người dùng thao tác nhanh và tự nhiên hơn”, anh Thành Lê nhận xét.

Cũng theo nhiều reviewer, những tiện ích khác trong xe được tập trung tối đa hóa trải nghiệm của hành khách như: ghế sau chỉnh ngả 2 cấp, điều hòa lọc ion, sạc không dây, hệ thống âm thanh 8 loa…

“Bình mới, rượu mới”, nhiều trang bị “độc”

Không chỉ có “bình mới”, VF 8 thế hệ mới cũng thể hiện đúng tính chất “all-new” với một nền tảng vận hành hoàn toàn mới. Theo đó, xe sử dụng một mô-tơ điện dẫn động cầu trước với công suất 228 mã lực và mô-men xoắn 330 Nm. Reviewer Thành Nguyễn (kênh Xem Xe Analytics) cho rằng, đây là cấu hình động cơ đáp ứng đúng những gì khách hàng cần nhất.

“Công suất và mô-men xoắn như vậy tương thích với dung lượng pin của xe, giúp xe di chuyển lanh lẹ, tiết kiệm năng lượng, quãng đường dài hơn. Những thông số này thực sự phù hợp với nhu cầu của thị trường hiện tại”, anh Thành Nguyễn nhấn mạnh.

Trong khi đó, theo đánh giá của chuyên gia ô tô Mạnh Thắng, điểm đáng chú ý về vận hành của VF 8 nằm ở việc mẫu xe được điều khiển bằng phần mềm, với kiến trúc điện - điện tử và máy tính trung tâm CVC do đội ngũ kỹ sư VinFast phát triển. Ngoài ra, VF 8 mới còn được hỗ trợ bởi hệ thống quản lý nhiệt tích hợp ITM do VinFast tự nghiên cứu và đăng ký sáng chế. Hệ thống này hỗ trợ điều phối nhiệt cho pin, động cơ, hệ thống điện và điều hòa khoang lái.

Ông Thắng cho rằng nền tảng kiến trúc điện sử dụng máy tính trung tâm CVC giúp VF 8 tối ưu khả năng điều khiển và hỗ trợ cập nhật phần mềm từ xa thuận tiện hơn. Trong khi đó, hệ thống quản lý nhiệt tích hợp ITM giúp đảm bảo hiệu suất của xe đạt mức tối đa và bảo vệ tuổi thọ pin.

Một trong những điểm khiến nhiều chuyên gia chú ý trên VF 8 là việc mẫu xe này được trang bị hệ thống treo thích ứng FSD (Frequency Selective Dampers) - vốn hiếm xuất hiện trong phân khúc. Nhiều chuyên gia đánh giá, công nghệ giảm chấn biến thiên theo tần số này giúp xe xử lý dao động tốt hơn trên mặt đường xấu, đồng thời vẫn giữ được độ chắc chắn ở tốc độ cao.

“FSD thực sự là điểm cải tiến lớn để phù hợp với khối lượng xe và hệ thống khung gầm của VF 8 mới”, anh Thành Nguyễn nhận định.

Về giá bán, VinFast VF 8 thế hệ mới có giá niêm yết 999 triệu đồng và bắt đầu nhận đặt cọc từ ngày 27/5. Khách hàng đặt xe trong giai đoạn 27/5-3/6 được hỗ trợ 51 triệu đồng. Xe cũng đồng thời được áp dụng chương trình “Mãnh liệt vì tương lai xanh” với mức hỗ trợ 10% giá trị xe. Khi cộng chính sách miễn lệ phí trước bạ theo quy định của Nhà nước, chi phí lăn bánh dự kiến của VF 8 mới dành cho nhóm khách hàng tiên phong chỉ khoảng 858 triệu đồng.

Theo kế hoạch, những chiếc VF 8 thế hệ mới đầu tiên sẽ được bàn giao vào cuối tháng 7/2026. Thông tin này càng khiến cộng đồng người dùng lên cơn sốt chốt cọc sớm bởi mẫu D-SUV của VinFast sẽ sớm về tay người dùng.