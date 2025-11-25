Giám đốc tình báo Iran cáo buộc Mỹ và Israel âm mưu ám sát lãnh tụ tối cao Khamenei

Bộ trưởng Tình báo Iran cáo buộc Mỹ và Israel âm mưu ám sát Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei, làm gia tăng căng thẳng ở Trung Đông sau cuộc chiến 12 ngày giữa Israel và Iran.

Người đứng đầu tình báo Tehran cáo buộc các đối thủ nước ngoài nhắm vào lãnh tụ tối cao của Cộng hòa Hồi giáo, theo báo cáo hôm 24/11.

Theo hãng tin ISNA, Bộ trưởng Tình báo Iran, ông Esmail Khatib, đã cáo buộc Mỹ và Israel âm mưu ám sát Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei nhằm làm bất ổn đất nước. Ông Khatib hồi cuối tuần trước cho biết: “Kẻ thù tìm cách nhắm vào lãnh tụ tối cao, đôi khi bằng những âm mưu ám sát, đôi khi bằng các cuộc tấn công thù địch”, ám chỉ Mỹ và Israel.

Hiện chưa rõ liệu vị Bộ trưởng có nhắc đến một âm mưu cụ thể nào hay không. Trước cuộc chiến kéo dài 12 ngày giữa Israel và Iran vào tháng 6, những tuyên bố công khai về mối đe dọa đối với tính mạng của ông Khamenei hiếm khi xuất hiện. Các cuộc không kích của Israel đã tiêu diệt một số chỉ huy cấp cao và nhà khoa học hạt nhân Iran trước khi lệnh ngừng bắn do Mỹ làm trung gian có hiệu lực vào ngày 24/6.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố ông ra lệnh tấn công nhằm ngăn Iran phát triển vũ khí hạt nhân, chiến dịch này được Washington hậu thuẫn, đồng thời tham gia các cuộc không kích vào cơ sở hạt nhân Iran ngày 22/6. Tehran, vốn bác bỏ việc theo đuổi vũ khí hạt nhân, lên án các cuộc tấn công là không bị khiêu khích.

Ông Khatib cảnh báo rằng: “Những ai hành động theo hướng này, dù biết hay không biết, đều là những điệp viên xâm nhập của kẻ thù”.

Ông cũng nói Israel đang phải đối mặt với “một dịch bệnh xâm nhập và gián điệp nhắm vào Iran trong các cơ quan của chính họ”, dẫn chứng việc bắt giữ gần đây một sĩ quan Không quân Israel bị cáo buộc làm gián điệp cho Tehran. Ông Khatib còn tuyên bố Iran đã thu được thông tin hạt nhân bí mật và các tài liệu an ninh cực kỳ nhạy cảm khác.

Theo ông Khatib, vụ rò rỉ tình báo, kết hợp với thái độ kiên quyết của Iran trong cuộc chiến 12 ngày, cho thấy sự thay đổi trong cán cân quyền lực khu vực.

Đầu năm nay, ông Netanyahu bác bỏ các thông tin cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phủ quyết kế hoạch ám sát lãnh tụ tối cao Iran trong cuộc chiến, đồng thời cho biết một cuộc tấn công như vậy sẽ “chấm dứt xung đột”.

Ông Trump từng tuyên bố ông Khamenei là “mục tiêu rất dễ nhắm” và rằng Washington sẽ không “loại bỏ ông ta, ít nhất là hiện tại”.

Ông Khamenei, 86 tuổi, là lãnh tụ tối cao của Iran từ năm 1989 và nắm quyền tối cao trong mọi vấn đề nhà nước.

Theo RT