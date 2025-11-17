Iran triển khai công nghệ gieo mây cứu khủng hoảng nước tồi tệ nhất 50 năm

Iran đang trải qua mùa thu khô hạn nhất nửa thế kỷ, lượng mưa giảm 89%. Giới chức quốc gia này triển khai máy bay gieo mây để tạo mưa nhân tạo, cứu hồ Urmia và nguồn nước sinh hoạt.

Iran đang triển khai các chuyến bay gieo mây nhằm tạo mưa nhân tạo để đối phó với cuộc khủng hoảng nước nghiêm trọng, hãng thông tấn nhà nước IRNA đưa tin hôm cuối tuần qua, trong bối cảnh quốc gia này trải qua mùa thu khô hạn nhất trong nửa thế kỷ.

Trung tâm Dự báo Thời tiết Quốc gia thuộc Tổ chức Khí tượng Iran cho biết lượng mưa trên toàn quốc đã giảm khoảng 89% so với mức trung bình dài hạn, khiến mùa thu năm nay trở thành giai đoạn khô hạn nhất trong 50 năm qua.

Theo IRNA, hoạt động gieo mây được thực hiện bằng “máy bay được trang bị thiết bị kích mưa” tại lưu vực hồ Urmia ở tây bắc Iran. Đây là kỹ thuật mà Iran đã sử dụng trong nhiều năm, theo đó các hóa chất được rải vào mây để kích thích hơi ẩm ngưng tụ và tạo thành mưa.

Nỗ lực này diễn ra khi Iran phải đối mặt với một trong những đợt hạn hán tồi tệ nhất từng được ghi nhận, bước sang năm thứ 5 liên tiếp. Lượng mưa xuống mức thấp kỷ lục khiến nhiều hồ chứa trọng yếu thu hẹp nhanh chóng, buộc giới chức phải gấp rút siết chặt tiêu thụ nước, còn người dân thì cố gắng tiết kiệm từng giọt để tránh thảm họa.

Chỉ hai thập kỷ trước, hồ Urmia từng là hồ lớn nhất Trung Đông, nơi các khách sạn và nhà hàng nhộn nhịp phục vụ du khách. Giờ đây, thuyền bè hoen gỉ nằm bất động trên vùng đất đang nhanh chóng biến thành đồng muối mênh mông.

Biến đổi khí hậu đang khiến tình hình vốn nghiêm trọng trở nên tệ hại hơn.

Kênh Press TV của Iran cho biết cuộc khủng hoảng nước nghiêm trọng “đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguồn cung nước uống tại các thành phố lớn, bao gồm cả thủ đô Tehran”.

Ông Mohammad Mehdi Javadian-Zadeh, người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu Gieo mây Quốc gia, nói rằng các hoạt động tạo mưa sẽ kéo dài đến giữa tháng 5 năm sau “bằng máy bay hoặc drone, nếu có đủ hệ thống phù hợp trong nước”, theo IRNA.

“Do Iran nằm trong vùng khô cằn và nhu cầu cấp bách về nguồn nước tái tạo, gieo mây chỉ được thực hiện nhằm tăng lượng mưa tại các lưu vực khác nhau”, ông Javadian-Zadeh cho biết.

Theo CNN