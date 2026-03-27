Giá xăng giảm xuống 24.000 đồng/lít

Giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) giảm 5.625 đồng xuống 24.332 đồng/lít sau kỳ điều chỉnh ngày 26/3.

Tối 26/3, liên bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu. Cụ thể, giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) giảm 5.625 đồng xuống 24.332 đồng/lít. E5 RON 92 4.749 đồng/lít đồng về 23.326 đồng.

Dầu diesel được điều chỉnh giảm 2.459 đồng/lít xuống 35.440 đồng, dầu hoả giảm 971 đồng về 35.384 đồng/lít.

Riêng dầu mazut tăng 1.503 đồng/kg lên 21.748 đồng tại kỳ điều chỉnh này.

Giá xăng, dầu sau điều chỉnh. Đơn vị tính là đồng/lít hoặc kg.

Hiện tại, giá xăng dầu của Việt Nam đang ở mức trung bình và thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Ví dụ giá xăng ở Singapore là 71.357 đồng/lít; Thái Lan: 28.166 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia được niêm yết tại 35.789 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); Lào là 47.682 đồng/lít; Trung Quốc là 34.827 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá).

Về giá dầu: Singapore là 76.703 đồng/lít; Thái Lan là 26.471 ₫₫ồng/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia là 46.625 đồng/lít; Lào là 50.624 đồng/lít; Trung Quốc là 31.733 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá).

Theo cơ quan điều hành, giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành 26/3 so với ngày 25/3 giảm 6,5-11% tùy loại. Cụ thể, mỗi thùng RON 95 hạ 7,4% về 135,6 USD, dầu diesel là 204,6 USD tương đương giảm 6,5%.

Sau 9 kỳ liên tiếp, liên Bộ ngừng chi sử dụng Quỹ bình ổn giá tại kỳ điều hành này. Số dư quỹ ước tính còn khoảng 320 tỷ đồng.

Mức chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu năm 2026.

Ngày 26/3/2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định về việc áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay trong trường hợp cần thiết vì lợi ích quốc gia.

Đây được xem là giải pháp cấp bách và hiệu quả nhằm ổn định thị trường xăng dầu, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh căng thẳng xung đột tại eo biển Hormuz đang tạo ra nút thắt năng lượng lớn nhất từ trước tới nay, đẩy giá dầu thô vượt ngưỡng 100 USD/thùng và kéo theo mặt bằng giá năng lượng thế giới và trong nước tăng mạnh.

Theo đó, từ 24h00 ngày 26/3 đến hết ngày 15/4, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diesel và nhiên liệu bay là 0 đồng/lít; xăng, dầu điêzen và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. Mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%.

Với mức thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt và thời gian áp dụng như trên sẽ làm giảm thu ngân sách nhà nước bình quân khoảng 7.200 tỷ đồng/tháng. Tuy vậy, đây sẽ là khoản tiền quan trọng hỗ trợ người dân giảm bớt khó khăn và thúc đẩy sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp.

Cùng ngày (26/3), Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Tổ công tác an ninh năng lượng về các giải pháp trước tác động từ diễn biến phức tạp của cuộc xung đột quân sự tại Trung Đông.

Thủ tướng tiếp tục chỉ đạo các giải pháp không để thiếu nguồn cung xăng dầu và sớm nâng cao năng lực tự chủ năng lượng.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan, địa phương, doanh nghiệp bám sát tình hình, chủ động, tích cực xử lý kịp thời, linh hoạt, hiệu quả các vấn đề có liên quan đến xăng dầu.

Thủ tướng cũng yêu cầu không để thiếu nguồn cung xăng dầu, không để ách tắc sản xuất, kinh doanh, không để mất ổn định, trật tự an toàn xã hội. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh xăng dầu phải lành mạnh, nghiêm cấm găm hàng, thổi giá, đầu cơ, tích trữ, làm rối loạn thị trường. Các cơ quan liên quan vào cuộc chống buôn lậu qua biên giới, kiên quyết xử lý đủ sức răn đe các trường hợp vi phạm.

Về dài hạn, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương cần phối hợp với các bộ, cơ quan nghiên cứu các giải pháp để sớm nâng cao năng lực tự chủ năng lượng của đất nước, như tiếp tục đa dạng hóa nguồn cung và nâng cao khả năng tự chủ năng lượng.

Bên cạnh đó, các đơn vị nghiên cứu tiếp tục tái cơ cấu các đầu mối kinh doanh xăng dầu; nâng cao năng lực dự trữ năng lượng quốc gia, đáp ứng yêu cầu an ninh năng lượng dài hạn; thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả…