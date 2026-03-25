Giá xăng giảm gần 4.000 đồng/lít

Chiều 25/3, Liên bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu. Cụ thể, giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) giảm 3.883 đồng xuống 29.957 đồng/lít. E5 RON 92 giảm 2.039 đồng về 28.075 đồng/lít.

Dầu diesel được điều chỉnh giảm 1.767 đồng xuống 37.899 đồng/lít, dầu hoả giảm 4.100 đồng về 36.355 đồng/lít, dầu mazut giảm 2.364 đồng về 20.245 đồng/kg.

Giá xăng, dầu sau điều chỉnh. Đơn vị tính là đồng/lít hoặc kg.

Tại kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục sử dụng Quỹ bình ổn giá với 4.000 đồng mỗi lít dầu diesel; xăng, mazut và dầu hỏa là 3.000 đồng một lít. Đây là kỳ điều hành thứ 8 liên tiếp, đơn vị chi sử dụng Quỹ bình ổn giá.

Mức chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu năm 2026.

Theo Bộ Công thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel với Iran vẫn tiếp tục diễn ra; thông tin về việc Tổng thống Mỹ tạm dừng các cuộc tấn công vào cơ sở năng lượng của Iran và Mỹ - Iran đàm phán chấm dứt xung đột; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn diễn ra…

Tuy nhiên, giá xăng của Việt Nam hiện đang ở mức trung bình trong khu vực và thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Tính đến ngày 25/3, giá xăng ở Singapore là 70.424 đồng/lít; Thái Lan là 28.210 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia là 35.850 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); Lào là 50.264 đồng/lít; Trung Quốc là 34.875 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá). Trong khi đó, ở Việt Nam giá xăng RON95-III là 29.957 đồng/lít.

Mới đây, Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng (trừ etanol) từ mức 2.000 đồng xuống còn 1.000 đồng mỗi lít. Tương tự, mức thuế với dầu diesel cũng có thể giảm một nửa, từ 1.000 đồng về 500 đồng.

Riêng nhiên liệu bay, cơ quan quản lý đề xuất đưa thuế này về 1.000 đồng, hạ 500 đồng so với hiện hành.

Nếu được thông qua, mức thuế này có hiệu lực từ ngày ký ban hành dự thảo Nghị quyết tới hết 30/6. Trường hợp cần kéo dài, Bộ Công Thương sẽ có ý kiến đề xuất gửi Bộ Tài chính tổng hợp trình Chính phủ.

Theo Bộ Tài chính, thuế bảo vệ môi trường là thuế gián thu và được tính vào giá bán của hàng hóa. Nếu giảm theo phương án này, giá xăng bán lẻ (đã gồm tác động giảm thuế giá trị gia tăng) có thể giảm tương ứng khoảng 1.080 đồng/lít. Với dầu diesel và nhiên liệu bay, mức giảm dự kiến khoảng 540 đồng/lít.

"Tuy nhiên, do giá bán lẻ xăng, dầu trong nước phụ thuộc chủ yếu vào giá xăng, dầu thành phẩm thế giới nên mức giảm giá bán lẻ xăng, dầu trong nước cụ thể sẽ tùy thuộc vào tình hình biến động của giá xăng, dầu thành phẩm thế giới", Bộ Tài chính nêu.

Theo tính toán của Cục Thống kê, thực hiện giải pháp này sẽ tác động làm CPI chung tháng 3/2026 tăng thêm khoảng 1,63 điểm phần trăm (so với trước khi xảy ra xung đột tại Trung Đông). Tác động trực tiếp làm CPI quý I/2026 so với cùng kỳ năm trước tăng khoảng 0,43 điểm phần trăm.

Đồng thời, ước tính tác động trực tiếp làm CPI bình quân năm 2026 so với năm 2025 tăng khoảng 1,35 điểm phần trăm.