Giá xăng dầu đồng loạt tăng từ 15h hôm nay

Tại kỳ điều chỉnh xăng, dầu ngày 18/9 của liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá các mặt hàng xăng, dầu đồng loạt tăng.

Cụ thể, xăng E5RON92 tăng 230 đồng/lít, có giá mới 19.986 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 208 đồng/lít, có giá mới 20.608 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S tăng 62 đồng/lít, có mức giá mới 18.705 đồng/lít. Dầu hỏa tăng 176 đồng/lít, có giá mới 18.544 đồng/lít. Dầu mazut 180CST 3.5S tăng 40 đồng/lít, có giá mới 15.130 đồng/lít.

Giá bán mới của xăng, dầu được áp dụng từ 15h ngày 18/9.

Tại kỳ điều chỉnh này, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính quyết định không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 11/9/2025-17/9/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất; tồn kho dầu thô của Mỹ giảm, tồn kho sản phẩm chưng cất tăng; xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp diễn, Ukraine gia tăng tấn công vào nhà máy lọc dầu và cảng dầu của Nga,… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng.