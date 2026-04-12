Giá vàng thế giới hôm nay giao dịch ở mốc gần 160 triệu đồng/lượng

VietTimes - Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.360 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng gần 160 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), đi ngang so với hôm qua (11/4).

Giá vàng thế giới đi ngang

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 12/4 giao dịch ở mức 4.748 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.360 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 150,9 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), đi ngang so với hôm qua (11/4).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 21,5 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng chứng kiến tuần tăng điểm thứ ba liên tiếp. Kim loại quý đang được trợ lực bởi sự suy yếu của đồng USD và sự tập trung cao độ của giới đầu tư vào tiến trình đàm phán ngoại giao Mỹ - Iran đang diễn ra tại Islamabad trong hai ngày cuối tuần này.

Tính chung cả tuần, vàng đã tích lũy thêm 2% giá trị khi kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể sớm cắt giảm lãi suất đã thúc đẩy dòng tiền chảy vào các tài sản không hưởng lãi suất. Mặc dù lệnh ngừng bắn 14 ngày đã giúp hạ nhiệt giá dầu và giảm bớt áp lực lạm phát tức thời, nhưng tính chất mong manh của thỏa thuận này đang lộ rõ. Các cuộc không kích của Israel vào Lebanon cùng tình trạng gián đoạn kéo dài tại eo biển Hormuz đang tạo ra những rào cản phức tạp cho bàn hội nghị tại Pakistan.

Đặc biệt, báo cáo Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) mới nhất của Mỹ – dữ liệu lạm phát đầu tiên kể từ khi xung đột bùng nổ – đã gây chấn động thị trường khi vọt lên mức 3,3%, cao nhất kể từ tháng 5/2024. Chỉ số theo tháng cũng ghi nhận mức tăng 0,9%, biên độ mạnh nhất kể từ giữa năm 2022. Trước áp lực vật giá leo thang, thị trường hiện chỉ đặt cược khoảng 30% khả năng Fed sẽ cắt giảm ít nhất 0,25 điểm phần trăm lãi suất vào tháng 12 tới.

Giá Bitcoin giảm 1,7%

Về giá Bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay (12/4) giá Bitcoin giao dịch quanh ngưỡng 71.683 USD/BTC, ghi nhận mức giảm 1,7% trong 24 giờ qua. Nhịp điều chỉnh này được giới phân tích đánh giá là hành động chốt lời thuần túy sau khi đồng tiền này chạm sát mốc 73.000 USD, bất chấp áp lực từ báo cáo lạm phát CPI của Mỹ (vừa công bố ở mức 3,3% – đỉnh cao nhất 2 năm).

Trong khi các thị trường truyền thống đang nín thở trước khả năng Fed duy trì lãi suất cao, Bitcoin vẫn cho thấy sức chống chịu bền bỉ khi giới đầu cơ kỳ vọng vào một kết quả đột phá từ cuộc đối thoại trực tiếp Mỹ - Iran tại Pakistan nhằm tháo gỡ nút thắt tại eo biển Hormuz.

So với mức giá của 7 ngày trước (66.921 USD/BTC), đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới ghi nhận mức bứt phá thực tế lên tới 7,1%. Đây là một bước nhảy vọt đầy ấn tượng chỉ trong vòng một tuần, minh chứng cho sự xoay trục dòng tiền từ các tài sản trú ẩn truyền thống sang "vàng kỹ thuật số".

Trong bối cảnh vàng vật chất bị bủa vây bởi lợi suất trái phiếu tăng cao và những rạn nứt trong lệnh ngừng bắn tại Lebanon, Bitcoin lại đang thu hút dòng vốn nhờ đặc tính thanh khoản xuyên quốc gia, bất chấp những cảnh báo về phí quá cảnh tại vùng Vịnh từ Nhà Trắng.

Tính chung trong vòng 1 tháng qua, Bitcoin ghi nhận mức giảm nhẹ 0,7% so với mức ghi nhận một tháng trước (72.220 USD/BTC). Dù chỉ số tháng vẫn mang sắc đỏ nhẹ, nhưng việc Bitcoin thu hẹp đáng kể khoảng cách so với vùng giá tháng 3 cho thấy tài sản này đã chính thức thoát khỏi giai đoạn suy thoái ngắn hạn của quý 1. Việc thiết lập nền giá vững chắc trên mốc 71.000 USD đang tạo ra một bệ phóng tâm lý quan trọng, phản ánh niềm tin của thị trường vào sự hồi phục của dòng chảy thương mại toàn cầu qua vùng Vịnh trong thời gian tới.

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 137 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.434 tỷ USD chiếm 50,1% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có tới 9 đồng tiền mã hoá đều chứng kiến xu hướng giảm so với 24h trước đó.

