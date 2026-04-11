Giá vàng SJC và thế giới sáng 11/4 giảm

Sáng 11/4, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 169,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 172,4 triệu đồng/lượng, giảm 300 nghìn đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua (10/4).

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 169,1 - 172,1 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 300 nghìn đồng/lượng so với sáng 10/4.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 169,4 - 172,4 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 300 nghìn đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 169,4 – 172,4 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 300 nghìn đồng/lượng so với ngày 10/4.

Giá vàng thế giới điều chỉnh nhẹ

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 11/4 giao dịch ở mức 4.748 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.360 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 150,9 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), giảm 500 nghìn đồng/lượng so với hôm qua (10/4).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 21,5 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng chứng kiến tuần tăng điểm thứ ba liên tiếp. Kim loại quý đang được trợ lực bởi sự suy yếu của đồng USD và sự tập trung cao độ của giới đầu tư vào tiến trình đàm phán ngoại giao Mỹ - Iran đang diễn ra tại Islamabad trong hai ngày cuối tuần này.

Tính chung cả tuần, vàng đã tích lũy thêm 2% giá trị khi kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể sớm cắt giảm lãi suất đã thúc đẩy dòng tiền chảy vào các tài sản không hưởng lãi suất. Mặc dù lệnh ngừng bắn 14 ngày đã giúp hạ nhiệt giá dầu và giảm bớt áp lực lạm phát tức thời, nhưng tính chất mong manh của thỏa thuận này đang lộ rõ. Các cuộc không kích của Israel vào Lebanon cùng tình trạng gián đoạn kéo dài tại eo biển Hormuz đang tạo ra những rào cản phức tạp cho bàn hội nghị tại Pakistan.

Đặc biệt, báo cáo Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) mới nhất của Mỹ – dữ liệu lạm phát đầu tiên kể từ khi xung đột bùng nổ – đã gây chấn động thị trường khi vọt lên mức 3,3%, cao nhất kể từ tháng 5/2024. Chỉ số theo tháng cũng ghi nhận mức tăng 0,9%, biên độ mạnh nhất kể từ giữa năm 2022. Trước áp lực vật giá leo thang, thị trường hiện chỉ đặt cược khoảng 30% khả năng Fed sẽ cắt giảm ít nhất 0,25 điểm phần trăm lãi suất vào tháng 12 tới.

Giá Bitcoin tăng 1,5%

Về giá Bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay (11/4) giá Bitcoin giao dịch quanh ngưỡng 73.057 USD/BTC, ghi nhận mức tăng 1,5% trong 24 giờ qua. Đà bứt phá này diễn ra ngay cả khi báo cáo CPI của Mỹ vừa công bố mức tăng 3,3% – cao nhất trong vòng hai năm qua – gây áp lực lớn lên thị trường tài chính truyền thống.

So với mức giá của 7 ngày trước (66.904 USD/BTC), đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới ghi nhận mức tăng trưởng thực tế 9,2%. Chỉ trong một tuần, Bitcoin đã thực hiện một cú lội ngược dòng ngoạn mục từ vùng 67.000 USD để thiết lập nền tảng giá mới trên mốc 73.000 USD.

Trong khi vàng vật chất đang chịu áp lực kép từ lợi suất trái phiếu Mỹ và tâm lý chốt lời sau đỉnh, Bitcoin lại thể hiện sức hút vượt trội nhờ tính thanh khoản ưu việt, bất chấp những cảnh báo gay gắt từ Tổng thống Mỹ Donald Trump về phí quá cảnh tại vùng Vịnh hay những xung đột lẻ tẻ của Israel tại Lebanon.

Tính chung trong vòng 1 tháng qua, Bitcoin ghi nhận mức tăng 3,7% so với mức ghi nhận một tháng trước (70.436 USD/BTC). Con số này chính thức đánh dấu sự kết thúc của chu kỳ điều chỉnh trong quý 1, xác lập nền giá mới bền vững cho tài sản số.

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 160 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.462 tỷ USD chiếm 50,1% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có tới 8 đồng tiền mã hoá đều chứng kiến xu hướng tăng so với 24h trước đó.