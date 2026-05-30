Giá vàng SJC và thế giới sáng 30/5 tăng trở lại

VietTimes - Giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 156 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 159 triệu đồng/lượng, tăng 500 nghìn đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm 29/5. Giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.539 USD/ounce.

Sáng 30/5, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 156 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 159 triệu đồng/lượng, tăng 500 nghìn đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm 29/5.

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 155,8-158,8 triệu đồng/lượng, tăng 500 nghìn đồng/lượng so với sáng 29/5.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 156-159 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 500 nghìn đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 156 -159 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 500 nghìn đồng/lượng so với ngày 29/5.

Giá vàng thế giới tăng 1,2 triệu đồng/lượng

Dữ liệu từ Goldprice cho thấy giá vàng thế giới trong phiên sáng 30/5 giao dịch ở mức 4.539 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.393 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 144,4 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), tăng 1,2 triệu đồng/lượng so với hôm qua (29/5).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 14,6 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, trong phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng thế giới ghi nhận nhịp tăng trưởng phiên thứ hai liên tiếp, vọt lên ngưỡng 4.540 USD/ounce. Xung lực phục hồi của kim loại quý được kích hoạt mạnh mẽ sau các báo cáo rò rỉ về triển vọng Mỹ và Iran đạt được đồng thuận gia hạn lệnh ngừng bắn. Dù vậy, tính chung trong cả tháng, tài sản trú ẩn này vẫn đang hứng chịu mức tổn thất 0,8% trước áp lực bao vây từ bóng ma lạm phát và lộ trình siết chặt tiền tệ kéo dài của các ngân hàng trung ương.

Cục diện ngoại giao tại vùng Vịnh thắp lên tia hy vọng mới khi các bên trung gian nỗ lực thúc đẩy một bản thỏa thuận khung nhằm chấm dứt cuộc chiến tranh tiêu hao kéo dài suốt 3 tháng qua. Các nguồn tin ngoại giao quốc tế tiết lộ một dự thảo gia hạn ngừng bắn tạm thời trong vòng 60 ngày đã được thiết lập nhằm tạo không gian cho các cuộc đàm phán chính thức, mặc dù văn kiện này vẫn đang chờ cái gật đầu phê duyệt cuối cùng từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Bất chấp những tín hiệu hạ nhiệt ngắn hạn, thị trường kim loại quý vẫn phải đối mặt với rào cản lớn khi các chuỗi cung ứng hàng hải và hạ tầng năng lượng tại eo biển Hormuz bị đứt gãy trước đó vẫn chưa thể phục hồi ngày một ngày hai. Hệ lụy này găm giá dầu thô ở mức cao, buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải duy trì thế trận phòng thủ nghiêm ngặt.

Nỗi lo ngại của giới đầu tư hoàn toàn có cơ sở khi các chỉ số vĩ mô vừa công bố cho thấy lạm phát tháng 4 của Mỹ đã thiết lập tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong vòng 3 năm trở lại đây. Dữ liệu cực đoan này gần như đập tan mọi kỳ vọng nới lỏng tiền tệ, củng cố vững chắc cho kịch bản Fed sẽ đóng băng mức lãi suất thắt chặt hiện tại kéo dài sang tận năm 2027.

Giá bitcoin tăng 0.7%

Về thị trường tiền mã hóa, theo dữ liệu từ Coin Desk, trong phiên giao dịch sáng nay (30/05), giá Bitcoin ghi nhận nhịp phục hồi nhẹ sau chuỗi phiên chịu áp lực tháo vốn nặng nề, hiện giao dịch quanh ngưỡng 73.602 USD/BTC, tăng 0,7% trong 24 giờ qua.

So với mức giá của 7 ngày trước (73.509 USD/BTC), Bitcoin bảo toàn được sắc xanh nhẹ với mức tăng 0,1%. Việc tài sản số găm giữ thành công trục giá tuần cho thấy lực cầu bắt đáy của các định chế tài chính lớn đã nhập cuộc kịp thời tại vùng hỗ trợ tâm lý sâu.

Tính chung trong vòng 1 tháng qua, Bitcoin ghi nhận hiệu suất sụt giảm ở mức 3,4% so với mức ghi nhận một tháng trước (76.219 USD/BTC). Việc biên độ thặng dư 30 ngày lún sâu vào sắc đỏ là minh chứng cho thấy một cuộc thanh lọc cấu trúc danh mục vô cùng khốc liệt của các quỹ đầu cơ xuyên suốt 3 tháng xung đột Trung Đông vừa qua.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 194 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.474 tỷ USD chiếm 50,2% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 8 đồng tiền mã hoá đều chứng kiến xu hướng tăng so với 24h trước đó.