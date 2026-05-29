Chuyên gia về AI "cầm lái" OCB

Ông Chris Shayan – tân Quyền Tổng Giám đốc OCB

Thời gian qua, OCB có sự đầu tư mạnh mẽ vào nền tảng dữ liệu, hạ tầng số cùng nguồn nhân lực chất lượng cao. Theo nhà băng này, việc lựa chọn lãnh đạo là chuyên gia hàng đầu về AI, công nghệ được xem là bước đi phù hợp với chiến lược dài hạn của ngân hàng, qua đó tăng cường năng lực cạnh tranh và khả năng thích ứng với bối cảnh hiện nay.

OCB kỳ vọng dưới sự dẫn dắt của ông Chris Shayan, ngân hàng sẽ tiếp tục tăng tốc chuyển đổi số, đẩy mạnh ứng dụng AI và dữ liệu trong vận hành, quản trị rủi ro cũng như nâng cao trải nghiệm khách hàng; đồng thời tiếp tục định hình hình ảnh một ngân hàng hiện đại, chuyên nghiệp, đổi mới, thích ứng nhanh với xu thế thị trường. Song song với tốc độ đổi mới, OCB cũng tiếp tục kiên định với chiến lược phát triển an toàn, bền vững và lấy khách hàng làm trọng tâm.

Chia sẻ trong buổi lễ bổ nhiệm, ông Chris Shayan cho biết: “OCB hiện là ngân hàng rất năng động và hoạt động hiệu quả, với sự chuyển đổi, cập nhật không ngừng, cùng nền tảng vững chắc được xây dựng từ chính niềm tin của hàng triệu khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Trên cương vị mới này, mong muốn lớn nhất của tôi là sẽ cùng đội ngũ OCB từ kinh doanh, vận hành, quản trị rủi ro đến các kỹ sư công nghệ… tiếp tục nỗ lực, sáng tạo để xây dựng ngân hàng ngày càng tốt hơn, trở thành lựa chọn tối ưu nhất cho khách hàng.”

Ông Chris Shayan có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, phát triển công nghệ ngân hàng và fintech. Được đánh giá là chuyên gia hàng đầu về AI và chuyển đổi số, góp phần thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ các mảng kinh doanh số, đặc biệt là ngân hàng bán lẻ.

Năm 2026, OCB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt mức 6.960 tỷ đồng, tăng 39% so với năm 2025. Tăng vốn điều lệ từ 26.631 tỷ đồng lên 30.625 tỷ đồng; Tổng tài sản tăng 10% so với số thực hiện cuối năm 2025, ước đạt 354.214 tỷ đồng trong năm 2026.

Kết thúc quý I/2026, OCB tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực với quy mô tổng tài sản và tín dụng tăng trưởng ổn định, hiệu quả vận hành được cải thiện nhờ đẩy mạnh số hóa và tối ưu quy trình. Các nền tảng ngân hàng số duy trì tốc độ tăng trưởng cao về số lượng khách hàng cũng như tỷ lệ giao dịch trực tuyến, cho thấy hiệu quả từ chiến lược đầu tư công nghệ trong những năm gần đây.