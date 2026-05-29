Hút 7 trường đại học về Hạ Long, Vinhomes kiến tạo nguồn lực “khủng” cho siêu đô thị bên vịnh kỳ quan

7 trường đại học danh tiếng, hơn 30.000 sinh viên cùng hàng ngàn giảng viên, chuyên gia ưu tú trong lĩnh vực khoa học - công nghệ sẽ hội tụ tại Làng Đại học của Vinhomes Global Gate Hạ Long. Đây sẽ là bước ngoặt lớn đưa siêu đô thị bước sang một chương mới với động lực mạnh mẽ từ nền kinh tế tri thức.

Kinh tế tri thức - “mạch nguồn” phát triển mới của Vinhomes Global Gate Hạ Long

Tại Vinhomes Global Gate Hạ Long, quỹ đất 660 ha nằm kề cạnh ga đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh là một tọa độ vàng mà bất kỳ nhà phát triển bất động sản nào cũng khao khát sở hữu. Với vị trí tọa sơn và tầm nhìn hướng vịnh, đây sẽ là khu vực đắc địa để phát triển những dòng sản phẩm mang lại doanh thu lớn.

Thế nhưng, Vinhomes lại chọn một hướng đi khác. Chủ đầu tư đã dành toàn bộ quỹ đất chiến lược đó để xây dựng Công viên Tri thức Toàn cầu với tâm điểm là Làng Đại học 200 ha - nơi sẽ quy tụ 7 trường đại học khoa học - công nghệ danh tiếng trên thế giới. Khi hệ thống trường đi vào vận hành, hơn 30.000 sinh viên xuất sắc trong nước và quốc tế, cùng hàng ngàn giảng viên, chuyên gia sẽ cùng nhau kiến tạo nên một hệ sinh thái tri thức, đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực.

Vinhomes Global Gate Hạ Long sẽ mở ra chuẩn sống mới nơi tri thức, công nghệ và con người cùng hội tụ và phát triển bền vững.

Theo GS.TS Hoàng Văn Cường, Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Việt Nam đang xác định khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo là một trụ cột trong chiến lược phát triển. Do đó, các doanh nghiệp hàng đầu quyết định đầu tư cho hạ tầng đào tạo và nghiên cứu là một đòn bẩy cần thiết, góp phần đưa động lực phát triển vượt ra khỏi mô hình sản xuất hay kinh doanh truyền thống, hướng tới kinh tế sáng tạo với giá trị gia tăng cao hơn.

GS.TS. Hoàng Văn Cường cho rằng giáo dục luôn có tính lan tỏa và tạo động lực cực kỳ mạnh mẽ cho đô thị. Thực tế chứng minh, các địa phương đều rất khát khao “kéo” được các trường đại học lớn về địa bàn vì nguồn lực tri thức lâu dài và sinh khí kinh tế trước mắt.

“Khi một cụm đại học nghiên cứu quy mô lớn hình thành, nó sẽ kéo theo một lực lượng khổng lồ các nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên và hàng vạn sinh viên tài năng về học tập, làm việc. Sự xuất hiện của hàng chục nghìn người trẻ tuổi, có tri thức sẽ ngay lập tức kích hoạt dòng chảy kinh tế, từ nhu cầu lưu trú, dịch vụ, thương mại đến các hoạt động tiêu dùng chất lượng cao”, GS.TS Hoàng Văn Cường phân tích.

Động lực kích hoạt giá trị bất động sản và nhu cầu đầu tư dài hạn

Từ một góc độ khác, ông Nguyễn Thế Điệp, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội, người đã gắn bó cả đời với mảnh đất kinh kỳ, hiểu rõ điều gì đã làm nên sự sầm uất của Thủ đô trong suốt nhiều thập kỷ qua.

“Mỗi năm, Hà Nội có thêm khoảng 200.000 người nhờ di dân cơ học. Trong đó, có hàng vạn người là những sinh viên ngoại tỉnh lên nhập học. Sau khi ra trường, họ tiếp tục ở lại thành phố để lập nghiệp. Nếu không có họ, Thủ đô sẽ không thể sôi động và tấp nập như hiện tại”, ông Điệp phân tích.

Kịch bản này đang từng bước được tái hiện tại Làng Đại học của Vinhomes Global Gate Hạ Long. Khi 30.000 sinh viên cùng hàng nghìn giảng viên, chuyên gia và cán bộ nghiên cứu hội tụ về một điểm, họ không chỉ lấp đầy giảng đường mà còn kích hoạt cả một nền kinh tế xung quanh, đặc biệt là thị trường bất động sản.

Các mô hình kinh doanh tại Vinhomes Global Gate Hạ Long sẽ có thêm nguồn khách từ hơn 30.000 sinh viên, cùng đội ngũ chuyên gia, giảng viên.

Nhìn ra thế giới, ở đâu có hệ sinh thái giáo dục, ở đó luôn hình thành những thủ phủ kinh tế bền vững. Đơn cử, Oxford không chỉ là tên một trường đại học lâu đời mà còn là một “đế chế kinh tế” khổng lồ, đóng góp hơn 21 tỷ USD mỗi năm cho nền kinh tế Vương quốc Anh.

Hay tại Massachusetts, sức mạnh tri thức của 2 đại học MIT và Harvard đã biến nơi đây thành nơi đặt bản doanh của các “gã khổng lồ” công nghệ toàn cầu, như Google, Microsoft, Amazon… cùng hàng nghìn startup công nghệ, đóng góp hàng trăm tỷ USD cho nền kinh tế Mỹ.

Và tại cả Oxford và Massachusetts, thanh khoản cũng như giá trị bất động sản đều tăng trưởng mạnh nhờ nhu cầu ở thật từ đội ngũ chuyên gia, giảng viên và sinh viên chất lượng cao.

Nhưng Vinhomes Global Gate Hạ Long không chỉ có Làng Đại học. Siêu đô thị biển lớn nhất Việt Nam còn một động lực tăng trưởng “khủng” khác là 2 triệu m² sàn văn phòng - lớn gấp 3 lần diện tích mặt sàn của Lầu Năm Góc, một trong những tòa nhà văn phòng lớn nhất với khoảng 26.000 người làm việc thường xuyên.

Đây sẽ là nơi thu hút các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu đến đặt trụ sở, đồng thời là nơi thế hệ sinh viên tinh hoa ở lại lập nghiệp, thay vì ngược về Hà Nội hay vào TP.HCM. Họ sẽ lập gia đình, sinh con, xây dựng cuộc sống, từ đó kiến tạo một cộng đồng cư dân gắn bó lâu dài với siêu đô thị, phát triển từ thế hệ này sang thế hệ khác.

“Quan trọng hơn, sự kết hợp giữa cụm trường học và tổ hợp văn phòng quy mô lớn sẽ định hình nên một cộng đồng cư dân đẳng cấp. Đẳng cấp ở đây không đo bằng việc họ có bao nhiêu tiền, mà được định nghĩa bởi hàm lượng tri thức, tinh thần tiên phong của các doanh nhân, nhà nghiên cứu và nhà phát minh. Đó chính là cách bền vững nhất để dẫn dòng người ở thực và kiến tạo nên một đô thị có chiều sâu văn hóa - tri thức”, GS.TS. Hoàng Văn Cường nhấn mạnh.