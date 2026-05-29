Sun Group bắt tay với tập đoàn Thái Lan phát triển các tổ hợp thương mại, giải trí tại Việt Nam

Theo thỏa thuận, Sun Group và Central Pattana sẽ cùng phát triển các tổ hợp thương mại - giải trí hiện đại tại 3 địa bàn chiến lược gồm Đà Nẵng, TP HCM và Phú Quốc.

Ngày 28/5/2026, tại Bangkok (Thái Lan), trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Thái Lan, Sun Group đã chính thức ký Biên bản Ghi nhớ Hợp tác Chiến lược (MOU) với Central Pattana – một trong những tập đoàn bất động sản và bán lẻ lớn nhất Thái Lan.

Thỏa thuận đánh dấu bước phát triển quan trọng của Sun Group trên hành trình kiến tạo hệ sinh thái du lịch - thương mại - dịch vụ đẳng cấp quốc tế.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ cùng phát triển các tổ hợp thương mại - giải trí hiện đại tại 3 địa bàn chiến lược gồm Đà Nẵng, TP HCM và Phú Quốc.

Cụ thể, hai bên sẽ phát triển Tổ hợp thương mại giải trí quy mô lớn bên bờ sông Hàn tại Đà Nẵng, hướng tới trở thành trung tâm phong cách sống mới của miền Trung; Khu phức hợp thương mại tại khu Đông và trung tâm tài chính mới tại TP HCM; Các trung tâm trải nghiệm cao cấp, biến Đảo Ngọc thành điểm đến mua sắm và giải trí hàng đầu tại Phú Quốc.

Siêu tổ hợp Da Nang Downtown có tổng vốn đầu tư gần 80.000 tỷ đồng do Sun Group làm chủ đầu tư tại Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, Sun Group và Central Pattana hướng tới mô hình trung tâm thương mại thế hệ mới, không chỉ là nơi mua sắm mà còn là không gian trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực và lễ hội đẳng cấp, nhằm kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu của du khách.

Central Pattana là chủ sở hữu và vận hành CentralWorld Bangkok – biểu tượng thương mại nổi tiếng của Thái Lan, cùng hệ thống 45 trung tâm thương mại và 13 khách sạn cao cấp trải khắp quốc gia này. Sự hợp tác này sẽ mang kinh nghiệm vận hành và quản lý tổ hợp thương mại quy mô lớn của Central Pattana về Việt Nam.

​