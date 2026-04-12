Rủi ro pháp lý của "vàng giấy"

Giấy hẹn vàng không phải là tài sản và không làm phát sinh quyền sở hữu. Đây chỉ là bằng chứng ghi nhận nghĩa vụ chưa thực hiện, do đó người mua vẫn có thể gặp rủi ro nếu bên bán không thực hiện cam kết.

Thời gian qua, giá vàng biến động mạnh, nhu cầu mua bán tăng cao kéo theo nhiều hình thức giao dịch phát sinh trên thị trường. Không ít doanh nghiệp kinh doanh vàng áp dụng hình thức người mua thanh toán trước nhưng nhận tài sản sau thông qua các cam kết hoặc “giấy hẹn”.

Ở góc độ thực tiễn, đây là cách thức giúp người mua “giữ giá”, còn doanh nghiệp tối ưu dòng tiền. Tuy nhiên, khi một vụ việc bị điều tra, các giao dịch này không còn được nhìn nhận theo logic thị trường, mà được đặt lại dưới tiêu chuẩn pháp lý. Tại đó, từng yếu tố như dòng tiền, tài sản, nghĩa vụ và quyền được soi chiếu một cách hệ thống.

Về nguyên tắc, giao dịch mua vàng qua “giấy hẹn” vẫn là một giao dịch dân sự. Người mua đã thanh toán, bên bán có nghĩa vụ giao tài sản theo thỏa thuận. Tuy nhiên, điều người mua nắm giữ tại thời điểm đó không phải là vàng, mà là một cam kết giao vàng trong tương lai.

Đây chính là điểm mấu chốt. Trong nhiều trường hợp, người tham gia giao dịch tin rằng họ đã sở hữu tài sản ngay khi trả tiền. Nhưng về pháp lý, quyền sở hữu chỉ được xác lập khi tài sản được chuyển giao, định danh rõ ràng và có thể kiểm chứng.

“Giấy hẹn” vì vậy chỉ phản ánh nghĩa vụ của bên bán, chưa phải là quyền tài sản hoàn chỉnh của bên mua.

Từ đó, ranh giới giữa một giao dịch hợp pháp và một giao dịch tiềm ẩn rủi ro bắt đầu hình thành.

Nếu việc bán vàng gắn với khả năng cung ứng thực tế, thời gian giao hàng hợp lý và có thể chứng minh nguồn tài sản, thì đây vẫn là quan hệ dân sự bình thường.

Nhưng nếu việc bán kéo dài bất thường, không gắn với nguồn vàng thực, hoặc có dấu hiệu dùng tiền của người đến sau để đáp ứng nghĩa vụ với người đến trước, thì bản chất giao dịch có thể không còn là mua bán tài sản.

Khi đó, giao dịch có thể bị nhìn nhận như một dạng huy động vốn từ người dân, thậm chí là vay tài sản trá hình.

Luật sư Trương Anh Tú.

Hiện nay “vàng giấy”, hiện chưa có một định danh pháp lý riêng trong hệ thống pháp luật. Các quy định hiện hành như Nghị định 24/2012 chủ yếu tập trung quản lý hoạt động kinh doanh vàng, sản xuất và xuất nhập khẩu vàng, chứ chưa điều chỉnh trực tiếp mô hình bán vàng nhưng chưa giao ngay.

Dù văn bản này không định danh cụ thể “vàng giấy”, nhưng về nguyên lý, Nhà nước không cho phép các hoạt động mang tính chất “bán khống”, tức là bán tài sản khi chưa có hoặc không đảm bảo khả năng giao.

Tuy nhiên, trên thực tế, ranh giới “khống” hay “không khống” không nằm ở hình thức giấy tờ, mà nằm ở bản chất giao dịch. Một hợp đồng, kể cả hợp đồng đầy đủ hay giấy viết tay, về nguyên tắc vẫn có giá trị pháp lý nếu thể hiện rõ ý chí các bên. Nhưng hợp đồng không làm thay đổi bản chất: nếu bên bán không có khả năng giao tài sản, hoặc sử dụng tiền sai mục đích, thì giao dịch vẫn có thể bị xem xét dưới góc độ vi phạm.

Ngược lại, một giao dịch có “giấy hẹn” nhưng gắn với nguồn tài sản có thật, có khả năng thực hiện và minh bạch, thì vẫn có thể được coi là hợp pháp.

Điều này cho thấy, pháp luật không chỉ nhìn vào “có hợp đồng hay không”, mà quan trọng hơn là khả năng thực hiện nghĩa vụ và tính minh bạch của toàn bộ cấu trúc giao dịch.

Một nguyên tắc quen thuộc trong kinh doanh là “pháp luật không cấm thì được làm”. Tuy nhiên, nếu hiểu đầy đủ, cần bổ sung một vế quan trọng: pháp luật chỉ bảo vệ những gì có thể được xác định là quyền.

Một giao dịch không bị cấm không đồng nghĩa với việc sẽ được bảo vệ khi xảy ra tranh chấp. Khoảng cách giữa “được làm” và “được bảo vệ” chính là vùng rủi ro mà nhiều doanh nghiệp chưa nhận diện hết.

Trong các giao dịch “vàng giấy”, khoảng cách này thể hiện rõ. Khi quyền chưa được định danh, giá trị mà các bên tin rằng mình nắm giữ có thể bị đánh giá lại, thậm chí chỉ còn là một quan hệ nghĩa vụ.

Rủi ro đối với người mua vì thế không nằm ở tờ giấy, mà nằm ở việc họ thực chất chưa nắm giữ tài sản.

Rủi ro đầu tiên là rủi ro về tài sản thực: bên bán có thể không có đủ vàng để giao. Khi thị trường biến động hoặc dòng tiền đứt gãy, giao dịch dễ đổ vỡ.

Tiếp đó là rủi ro thanh khoản: nếu nhiều người cùng đến nhận vàng trong một thời điểm, doanh nghiệp có thể không đáp ứng được.

Nhưng lớn nhất vẫn là rủi ro pháp lý. Khi tranh chấp xảy ra, giao dịch thường được xử lý như một tranh chấp dân sự. Người mua phải khởi kiện ra tòa để đòi quyền lợi, và trong trường hợp xấu, họ chỉ là chủ nợ không có bảo đảm.

Nếu doanh nghiệp mất khả năng thanh toán hoặc tẩu tán tài sản, khả năng thu hồi là rất thấp.

Trong trường hợp có dấu hiệu gian dối ngay từ đầu – như không có khả năng giao vàng nhưng vẫn nhận tiền – hành vi có thể bị xem xét dưới góc độ hình sự như lừa đảo hoặc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Từ góc nhìn rộng hơn, tôi cho rằng cần nhìn giao dịch này ở ba lớp.

Ở lớp pháp lý, quyền không tự sinh ra từ giao dịch, mà chỉ được bảo vệ khi được xác lập rõ ràng và có thể chứng minh.

Ở lớp thực tiễn, nhiều doanh nghiệp vận hành với hệ thống dữ liệu, dòng tiền và tài sản chưa đồng nhất. Khi chưa có tranh chấp, sự lệch pha này khó nhận ra. Nhưng khi bị kiểm tra, đây lại là điểm yếu lớn nhất.

Ở lớp thể chế, cùng một giao dịch có thể được hiểu khác nhau tùy bối cảnh. Khi cơ quan chức năng đánh giá, tiêu chuẩn đặt ra không còn là sự thuận tiện, mà là khả năng chứng minh quyền và nghĩa vụ.

Rủi ro nhiều khi không bắt đầu từ hành vi sai, mà từ cách hệ thống được thiết kế. Nếu hệ thống không phục vụ cho việc giải trình, thì đến một thời điểm, việc giải trình sẽ trở nên rất khó khăn.

Người dân cần hiểu rõ “vàng giấy” không phải là vàng đang nắm giữ, mà chỉ là một cam kết.

Người dân chỉ nên giao dịch với các đơn vị có uy tín, năng lực tài chính rõ ràng; cần thận trọng với các cam kết giao hàng kéo dài hoặc lợi ích bất thường.

Các thỏa thuận cần được lập thành văn bản rõ ràng, quy định cụ thể về thời hạn giao, trách nhiệm và chế tài. Tuy nhiên, ngay cả khi có hợp đồng, người mua vẫn phải chấp nhận một mức độ rủi ro nhất định.