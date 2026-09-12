Giá vàng thế giới hôm nay 12/9 tăng 800.000 đồng/lượng

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 12/9 giao dịch ở mức 4.349 USD/ounce, tăng 26 USD/ounce so với mức 4.323 USD/ounce sáng 11/9.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank sáng nay 26.110 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương 136,9 triệu đồng/lượng. So với mức 136,1 triệu đồng/lượng của sáng 11/9, giá vàng thế giới quy đổi tăng 800.000 đồng/lượng.

Giá vàng thế giới sáng 12/9 tăng trở lại, lên 4.349 USD/ounce sau phiên giảm mạnh trước đó. Ảnh: Bloomberg.

So với tuần trước, khi giá vàng ở mức 4.430 USD/ounce, kim loại quý hiện thấp hơn 81 USD/ounce, tương đương 1,8%. Trong vòng 30 ngày, Goldprice ghi nhận giá vàng tăng 2,6 USD/ounce.

Giá vàng thế giới phục hồi sau phiên giảm mạnh trước đó. Thị trường tiếp tục theo dõi diễn biến đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ và kỳ vọng chính sách lãi suất của Fed. Dữ liệu lạm phát mới nhất của Mỹ đang làm gia tăng kỳ vọng Fed có thể nâng lãi suất tại cuộc họp sắp tới.

Giá vàng trong nước chiều 11/9

Chiều 11/9, giá vàng miếng SJC tại SJC, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng được niêm yết ở mức 142,4-145,4 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Chênh lệch giữa giá mua và bán duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết loại 1-5 chỉ ở mức 141,9-144,9 triệu đồng/lượng. DOJI niêm yết nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 142,8-146,8 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu niêm yết nhẫn tròn trơn ở mức 142,6-146,6 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, DOJI đang niêm yết giá bán vàng nhẫn cao nhất trong nhóm khảo sát, ở mức 146,8 triệu đồng/lượng, cao hơn Bảo Tín Minh Châu 200.000 đồng/lượng và cao hơn SJC 1,9 triệu đồng/lượng.