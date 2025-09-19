Giá vàng trong nước và thế giới hôm nay 19/9

VietTimes - Giá vàng miếng SJC ở mức 130 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 132 triệu đồng/lượng đi ngang so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Sáng nay (19/9), Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 130 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 132 triệu đồng/lượng, đi ngang so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC so với thế giới. Ảnh: Tiến Dũng.

Giá vàng nhẫn hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 126.000.000 – 128.700.000. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2.700.000 đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với phiên 18/9.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 126.300.000 – 129.300.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 127.000.000 – 130.000.000 đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, giảm 600.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với ngày 18/9.

Diễn biến giá vàng thế giới

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 15/9 giao dịch ở mức 3.644 USD/ounce, đi ngang với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.445 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 116.200.000 đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí).

Như vậy, mức chênh lệch giữa bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 15.800.000 đồng/lượng.

Theo Trading Economics, kim loại quý này chịu áp lực bởi đồng USD tăng giá sau khi Cục Dự trữ Liên bang (Fed) công bố quyết định chính sách tiền tệ.

Fed đã cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản như thị trường dự kiến và báo hiệu rằng chi phí vay có thể tiếp tục giảm dần trong những tháng cuối năm. Tuy nhiên, Chủ tịch Jerome Powell đã có giọng điệu thận trọng về việc nới lỏng chính sách hơn nữa, mô tả động thái này là một biện pháp "quản lý rủi ro" nhằm đối phó với thị trường lao động đang yếu đi. Ông cũng nói thêm rằng Fed sẽ áp dụng cách tiếp cận "từng cuộc họp" để đánh giá lộ trình lãi suất trong tương lai.

Mặc dù có sự điều chỉnh, giá vàng vẫn tăng 39% từ đầu năm đến nay, nhờ kỳ vọng Fed sẽ nới lỏng chính sách, căng thẳng địa chính trị và nhu cầu mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương.

Giá Bitcoin tăng 0,4%

Theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay giá bitcoin giao dịch ở mức 117.177 USD/BTC, tăng 0,4% trong vòng 24h qua. Trong 24h qua, giá Bitcoin neo cao nhất ở mức 117.800 USD/BTC.

Giá Bitcoin tăng. Ảnh: Coin Desk.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 110 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 2.335 tỷ USD chiếm 56,1% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

10 đồng tiền mã hoá lớn nhất. Ảnh: Coin Glass.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 5 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng tăng so với 24 giờ trước đó.