Phát hiện đồng xu vàng 2.200 năm tuổi ở Đức, giới khảo cổ sửng sốt

Một người dò kim loại ở Đức phát hiện đồng xu vàng Celtic 2.200 năm tuổi gần như nguyên chất – hiện vật cổ nhất từng tìm thấy tại Saxony, hé lộ mối liên hệ giữa người Đức cổ và người Celtic.

Một người dò kim loại tại Đức vừa tình cờ phát hiện một đồng xu vàng gần như nguyên chất có niên đại 2.200 năm, hiện được xem là đồng tiền Celtic cổ nhất từng được tìm thấy ở khu vực này.

Đồng xu nặng chỉ 2 gram (0,7 ounce) – nhẹ hơn một đồng 1 cent của Euro hay một đồng dime (10 xu) của Mỹ – được gọi là “chén cầu vồng” (rainbow cup), không chỉ vì hình dạng cong giống một chiếc chén nhỏ, mà còn bởi truyền thuyết cho rằng những đồng xu như thế thường được tìm thấy trên những cánh đồng, “nơi kết thúc của cầu vồng” – như những kho báu huyền thoại.

Theo Văn phòng Khảo cổ bang Saxony, hiện vật được phát hiện vào tháng 7 tại một cánh đồng ở Gundorf, phía tây bắc thành phố Leipzig, và đang trong tình trạng gần như hoàn hảo.

“Đồng xu vàng này là một phần hữu hình của lịch sử chúng ta và mang lại cái nhìn mới về hoạt động giao thương của người Celtic”, bà Barbara Klepsch, Bộ trưởng Văn hóa và Du lịch bang Saxony, cho biết. “Nó kể về sự trao đổi, về những con người từng sinh sống tại vùng đất này”.

Đồng xu, được chế tác từ vàng gần như tinh khiết, thuộc loại quarter stater, nhưng hiện được gọi một cách thân mật là “chén cầu vồng Gundorf”. Một mặt đồng xu khắc hình đầu một con vật được cho là hươu đực cách điệu, trong khi mặt còn lại thể hiện vòng cổ Celtic (torc) với hai đầu phình, một ngôi sao bo tròn các góc và một hình cầu.

Các đồng xu có hình dạng tương tự từng được tìm thấy ở miền bắc Bohemia, khu vực định cư của người Celtic, và thường có niên đại vào thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên.

“Đồng xu Celtic là cực kỳ hiếm ở Saxony”, bà Regina Smolnik, nhà khảo cổ học bang, cho biết. “Dù Saxony nằm ngoài vùng cư trú của người Celtic, phát hiện quý giá này tiếp tục chứng minh mối liên hệ và trao đổi thường xuyên giữa hai khu vực”.

Trước đây, chỉ có 2 đồng xu Celtic từng được phát hiện ở Saxony, trong đó một đồng – được tìm thấy từ thế kỷ 19 – đã bị thất lạc. Những năm gần đây, nhờ các cuộc khảo sát thực địa tăng mạnh, thêm 9 đồng xu mới đã được phát hiện, nhưng chỉ một đồng khác làm từ vàng và có hình dạng tương tự, dù không hề có hoa văn trang trí.

Trước khi tìm thấy đồng “chén cầu vồng”, đồng xu cổ nhất ở Saxony là một đồng bạc quinarius được phát hiện năm 2007, có niên đại khoảng đầu thế kỷ 1 TCN. Nhưng phát hiện mới này đã phá vỡ kỷ lục, xác nhận rằng những đồng xu cổ xưa hơn từng tồn tại trong vùng.

Dù được gọi là “đồng xu”, hiện vật này không thực sự được lưu hành như tiền tệ thông thường. Bà Smolnik giải thích: “Nhiều khả năng nó là biểu tượng địa vị hoặc kho dự trữ giá trị của một người thuộc tầng lớp thượng lưu có quan hệ thương mại với người Celtic”.

“Những phát hiện như thế này khiến quá khứ sống lại và giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cội nguồn văn hóa của mình”, bà Klepsch nói thêm. “Tôi xin cảm ơn tình nguyện viên đã phát hiện và báo cáo hiện vật này với tinh thần trách nhiệm cao. Sự tận tâm đó thể hiện vai trò to lớn của người dân trong bảo tồn di sản văn hóa”.

Theo PM