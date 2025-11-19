Giá vàng SJC hôm nay tăng 900.000 đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 148,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 150,7 triệu đồng/lượng, tăng 900.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Sáng 19/11, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 148,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 150,7 triệu đồng/lượng, tăng 900.000 đồng/lượng so với hôm qua. Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 2 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 145,9 – 148,4 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2,5 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 triệu đồng/lượng so với phiên 18/11.

Giá vàng miếng SJC so với thế giới. Ảnh: Tiến Dũng

Giá vàng nhẫn hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 146 – 149 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 900.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 148 – 151 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng so với ngày 18/11.

Diễn biến giá vàng thế giới

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 19/11 giao dịch ở mức 4.072 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.376 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 129.700.000 đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), tăng 1,8 triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Mức chênh lệch giữa bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 21.000.000 đồng/lượng.

Theo Trading Economics, các nhà đầu tư vẫn đang giữ tâm lý thận trọng trước các bản công bố dữ liệu kinh tế quan trọng sắp tới. Tâm điểm chú ý chính là biên bản cuộc họp của FOMC (Ủy ban Thị trường Mở Liên bang) vào cuối ngày hôm nay, tiếp theo là báo cáo việc làm, cả hai đều được kỳ vọng sẽ làm rõ hơn về triển vọng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Các cơ quan của Mỹ đã bắt đầu công bố dữ liệu bị trì hoãn do chính phủ đóng cửa. Dữ liệu mới nhất cho thấy số lượng người Mỹ yêu cầu trợ cấp thất nghiệp đã đạt mức cao nhất trong hai tháng vào giữa tháng 10, và số lượng tiếp tục yêu cầu trợ cấp cũng tăng lên 1,9 triệu trong tuần kết thúc vào ngày 18 tháng 10. Mặc dù các số liệu này đã làm tăng nhẹ hy vọng về việc Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 12, nhưng các nhà đầu tư vẫn lo ngại rằng dữ liệu sắp tới có thể hạn chế khả năng nới lỏng hơn nữa của Fed trong bối cảnh nhiều nhà hoạch định chính sách vẫn còn hoài nghi.

Trong một diễn biến khác, những lo ngại về định giá quá cao của các cổ phiếu công nghệ đang gây áp lực lên tâm lý rủi ro chung của thị trường. Tình trạng thị trường chứng khoán đang bán tháo này có khả năng làm tăng sức hấp dẫn của vàng như một nơi trú ẩn an toàn, cung cấp một lực đỡ nhất định cho kim loại quý.

Giá Bitcoin tăng 1,2%

Về giá bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay giá bitcoin giao dịch ở mức 91.987 USD/BTC, tăng 1,2% trong vòng 24h qua.

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 105 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.835 tỷ USD chiếm 56,9% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 8 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng tăng so với 24 giờ trước đó.