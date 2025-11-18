Ấn vào đây để nhận tin thông báo mới nhất từ Viettimes.vn

Kinh tế - Dữ liệu

Bất động sản Dữ liệu Kinh Doanh

Giá vàng SJC hôm nay giảm 1,2 triệu đồng/lượng

Tiến Dũng
Tiến Dũng
Giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 147,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 149,8 triệu đồng/lượng, giảm 1,2 triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Sáng 19/11, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 147,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 149,8 triệu đồng/lượng, giảm 1,2 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 2 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 145,3 – 147,8 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,2 triệu đồng/lượng so với phiên 17/11.

GIÁ VÀNG TRONG NƯỚC VÀ THẾ GIỚI (46).png
Giá vàng miếng SJC so với thế giới. Ảnh: Tiến Dũng
BIỂU ĐỒ GIÁ VÀNG NHẪN BÁN RA (43).png
Giá vàng nhẫn hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 146 – 149 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 900.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 146,8 – 149,8 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 1,2 triệu đồng so với ngày 17/11.

Diễn biến giá vàng thế giới

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 18/11 giao dịch ở mức 4.021 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.376 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 127.900.000 đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), giảm 2,8 triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Mức chênh lệch giữa bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 21.900.000 đồng/lượng.

Theo Trading Economics, các nhà đầu tư đang chuẩn bị đón nhận một lượng lớn dữ liệu kinh tế sẽ được công bố trong tuần này. Tâm điểm chú ý là báo cáo bảng lương phi nông nghiệp tháng 9, sẽ được theo dõi sát sao để tìm kiếm manh mối về sức khỏe của thị trường lao động Mỹ và định hướng chính sách lãi suất sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Kỳ vọng về một đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 12 đã giảm sút sau những luận điệu từ các quan chức Fed tuần trước, với thị trường hiện chỉ định giá khả năng cắt giảm chỉ còn 46%, giảm từ 50% so với một tuần trước.

Mặc dù có những biến động ngắn hạn, vàng thỏi vẫn duy trì đà tăng trưởng ấn tượng 55% tính từ đầu năm, hướng tới mức tăng hàng năm mạnh nhất kể từ năm 1979. Đà tăng trưởng này được củng cố bởi hoạt động mua vào mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương và nhu cầu bền vững từ các nhà đầu tư nhằm tìm kiếm sự bảo vệ trước những rủi ro tài khóa và địa chính trị đang gia tăng trên toàn cầu.

Giá Bitcoin giảm 3,9%

Về giá bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay giá bitcoin giao dịch ở mức 91.327 USD/BTC, giảm 3,9% trong vòng 24h qua.

Capture.PNG
Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 102 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.822 tỷ USD chiếm 56,8% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 8 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng giảm so với 24 giờ trước đó.

AI có soi được “dòng vốn ngầm” trái phiếu doanh nghiệp?

Nhiều rủi ro từ thị trường trái phiếu AI có soi được “dòng vốn ngầm” trái phiếu doanh nghiệp?

Việc sử dụng vốn trái phiếu vẫn tiềm ẩn những "dòng chảy ngầm”. Câu hỏi đặt ra là liệu trí tuệ nhân tạo có thể giúp nhìn xuyên dòng vốn, phát hiện những bất thường và chặn đứng việc sử dụng sai mục đích?

Làm gì để kiểm soát được dòng tiền trái phiếu?

Nhiều rủi ro từ thị trường trái phiếu: Làm gì để kiểm soát được dòng tiền trái phiếu?

Dữ liệu thời gian thực, chuẩn hóa điều kiện phát hành, siết trách nhiệm ngân hàng và xử lý nghiêm sai phạm… được các chuyên gia xem là chìa khóa khôi phục niềm tin, thiết lập thị trường trái phiếu lành mạnh.

Vipico vừa phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu

Vipico huy động 500 tỷ đồng trái phiếu

Vipico vừa phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu, trở thành “mũi vốn mới” trong hệ sinh thái ROX Group, nối tiếp May - Diêm Sài Gòn trong chiến lược huy động vốn trung - dài hạn.

Trungnam Group và nỗi lo trái phiếu

Nhiều rủi ro từ thị trường trái phiếu: Trungnam Group và nỗi lo trái phiếu

Sau khi hút hàng tỷ USD vốn trái phiếu để đầu tư loạt dự án năng lượng, nhiều doanh nghiệp trong hệ sinh thái Trungnam Group đang cố gắng thoát khỏi gánh nặng nợ nần.