Giá vàng SJC hôm nay 151 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 149 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 151 triệu đồng/lượng, đi ngang so với tuần trước.

Tiến sát mốc kỷ lục

Sáng 17/11, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 149 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 151 triệu đồng/lượng, đi ngang so với tuần trước. Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 2 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 146,5 – 149 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2,5 triệu đồng/lượng, đi ngang so với phiên 15/11.

Giá vàng miếng SJC so với thế giới. Ảnh: Tiến Dũng

Giá vàng nhẫn hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 146,9 – 149,9 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, đi ngang so với phiên giao dịch tuần trước.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 148 – 151 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, đi ngang so với ngày 15/11.

Diễn biến giá vàng thế giới

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 17/11 giao dịch ở mức 4.089 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.376 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 130.700.000 đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), tăng 400.000 đồng/lượng so với tuần trước.

Mức chênh lệch giữa bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 20.300.000 đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng giao ngay đã tăng nhẹ kết thúc chuỗi giảm giá kéo dài hai ngày. Sự phục hồi này diễn ra trong bối cảnh các nhà đầu tư đang chuẩn bị đón nhận một lượng lớn dữ liệu kinh tế sẽ được công bố trong tuần này. Tâm điểm chú ý là báo cáo bảng lương phi nông nghiệp tháng 9, sẽ được theo dõi sát sao để tìm kiếm manh mối về sức khỏe của thị trường lao động Mỹ và định hướng chính sách lãi suất sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Kỳ vọng về một đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 12 đã giảm sút sau những luận điệu từ các quan chức Fed tuần trước, với thị trường hiện chỉ định giá khả năng cắt giảm chỉ còn 46%, giảm từ 50% so với một tuần trước.

Mặc dù có những biến động ngắn hạn, vàng thỏi vẫn duy trì đà tăng trưởng ấn tượng 55% tính từ đầu năm, hướng tới mức tăng hàng năm mạnh nhất kể từ năm 1979. Đà tăng trưởng này được củng cố bởi hoạt động mua vào mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương và nhu cầu bền vững từ các nhà đầu tư nhằm tìm kiếm sự bảo vệ trước những rủi ro tài khóa và địa chính trị đang gia tăng trên toàn cầu.

Giá Bitcoin giảm 0,8%

Về giá bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay giá bitcoin giao dịch ở mức 95.258 USD/BTC, giảm 0,8% trong vòng 24h qua.

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 93 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.900 tỷ USD chiếm 57% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 9 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng giảm so với 24 giờ trước đó.