Giá vàng SJC hôm nay giảm 600 đồng/lượng

Sáng 10/10, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 139,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 141,9 triệu đồng/lượng, giảm 600.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC so với thế giới. Ảnh: Tiến Dũng.

Giá vàng nhẫn hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 136.200.000 – 138.900.000. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2.700.000 đồng/lượng, giảm 600.000 đồng/lượng so với phiên 9/10.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 136.800.000 – 139.800.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, đi ngang đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 137.800.000 – 140.800.000 đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, giảm 400.000 đồng/lượng so với ngày 9/10.

Diễn biến giá vàng thế giới

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 10/10 giao dịch ở mức 3.964 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.384 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 126.200.000 đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí).

Như vậy, mức chênh lệch giữa bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 15.500.000 đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng chuẩn bị kết thúc tuần tăng giá thứ tám liên tiếp sau khi chạm mốc kỷ lục 4.000 USD/ounce hồi đầu tuần. Kim loại quý tiếp tục được củng cố bởi bất ổn kinh tế và những tín hiệu cho thấy Fed có thể cắt giảm lãi suất sớm hơn dự kiến.

Chủ tịch Fed New York, ông John Williams, tuyên bố ông sẵn sàng cân nhắc thêm một đợt cắt giảm lãi suất, mặc dù ông cũng thừa nhận những lo ngại về lạm phát gia tăng có thể làm phức tạp quyết định này. Quan điểm này lặp lại nội dung từ biên bản cuộc họp gần nhất của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), nơi các nhà hoạch định chính sách ghi nhận rủi ro ngày càng tăng đối với thị trường lao động nhưng vẫn thận trọng về lạm phát dai dẳng.

Kỳ vọng nới lỏng chính sách tiền tệ làm suy yếu đồng USD, khiến vàng trở thành kênh trú ẩn và bảo toàn giá trị hấp dẫn hơn.

Việc Chính phủ Mỹ đóng cửa hiện đã bước sang tuần thứ hai, làm trì hoãn việc công bố các dữ liệu kinh tế quan trọng. Điều này tiếp tục là nguồn cơn gia tăng sự bất ổn và lo lắng trên thị trường tài chính toàn cầu.

Trong phiên giao dịch hôm nay, vàng đã tạm thời điều chỉnh do hai yếu tố: đồng USD mạnh lên và hoạt động chốt lời sau tin tức về thỏa thuận ngừng bắn giai đoạn đầu giữa Israel và Hamas, làm giảm nhu cầu trú ẩn an toàn khẩn cấp.

Dù có sự điều chỉnh, xu hướng tăng giá của vàng vẫn được duy trì mạnh mẽ, phản ánh tâm lý lo ngại về triển vọng kinh tế và chính sách tiền tệ của các nhà đầu tư.



Bitcoin giao dịch ở mức 121.172 USD/BTC

Giá Bitcoin giảm nhẹ. Ảnh: Coin Desk.

Về giá bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay giá bitcoin giao dịch ở mức 121.172 USD/BTC, giảm 0,9% trong vòng 24h qua. Trong 24h qua, giá Bitcoin neo cao nhất ở mức 123.500 USD/BTC.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 105 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 2.415 tỷ USD chiếm 57,5% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có tới 8 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng điều chỉnh so với 24 giờ trước đó.