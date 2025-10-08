Giá vàng hôm nay 8/10 vượt mốc 141 triệu đồng/lượng

VietTimes - Giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 139,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 141,4 triệu đồng/lượng, tăng 800.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Sáng nay (8/10), Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 139,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 141,4 triệu đồng/lượng, tăng 800.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch hôm qua - mức cao nhất trong lịch sử.

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC so với thế giới. Ảnh: Tiến Dũng.

Giá vàng nhẫn hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 136.000.000 – 138.700.000. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2.700.000 đồng/lượng, tăng 1.000.000 đồng/lượng so với phiên 7/10.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 165.000.000 – 139.000.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, tăng 1.000.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 137.000.000 – 140.000.000 đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, tăng 1.700.000 đồng/lượng so với ngày 7/10.

Diễn biến giá vàng thế giới

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 8/10 giao dịch ở mức 3.997 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.398 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 127.200.000 đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí).

Như vậy, mức chênh lệch giữa bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 14.200.000 đồng/lượng.

Theo Trading Economics, đà tăng này được thúc đẩy bởi việc các nhà đầu tư đồng loạt tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn, trong bối cảnh bất ổn chính trị leo thang ở Pháp và Chính phủ Mỹ tiếp tục đóng cửa.

Sự phục hồi của kim loại quý đã tăng tốc khi việc đình chỉ một phần các hoạt động của chính phủ liên bang Mỹ – hiện đã bước sang tuần thứ hai – khiến thị trường không có các dữ liệu kinh tế quan trọng để đánh giá sức khỏe nền kinh tế và định hướng kỳ vọng về chính sách tiền tệ. Trong tình hình đó, kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất càng được củng cố. Thị trường hiện đang đặt cược vào khả năng Fed sẽ thực hiện hai lần cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trước khi năm kết thúc.

Trong khi đó tại Pháp, Thủ tướng sắp mãn nhiệm Sébastien Lecornu đã bắt đầu hai ngày đàm phán cuối cùng sau khi bất ngờ từ chức. Động thái này là nỗ lực phá vỡ tình trạng bế tắc chính trị kéo dài, càng làm gia tăng sự lo lắng trên thị trường châu Âu.

Tính đến thời điểm hiện tại, vàng đã tăng khoảng 50% trong năm nay và đang đi đúng hướng để đạt được hiệu suất hàng năm mạnh nhất kể từ năm 1979, khẳng định vị thế là tài sản an toàn hàng đầu thế giới.

Bitcoin giao dịch ở mức 121.995 USD/BTC

Giá Bitcoin điều chỉnh. Ảnh: Coin Desk.

Về giá bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay giá bitcoin giao dịch ở mức 121.995 USD/BTC, giảm 1,9% trong vòng 24h qua. Trong 24h qua, giá Bitcoin neo cao nhất ở mức 125.000 USD/BTC.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 142 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 2.431 tỷ USD chiếm 57,6% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có tới 9 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng giảm so với 24 giờ trước đó.