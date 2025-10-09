Giá vàng chạm mốc 142,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC được giao dịch ở mức 140,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 142,5 triệu đồng/lượng, tăng 1.100.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Sáng nay (9/10), Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết. giá vàng miếng SJC ở mức 140,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 142,5 triệu đồng/lượng, tăng 1.100.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch hôm qua - mức cao nhất trong lịch sử.

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC so với thế giới. Ảnh: Tiến Dũng.

Giá vàng nhẫn hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 136.800.000 – 139.500.000. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2.700.000 đồng/lượng, tăng 800.000 đồng/lượng so với phiên 8/10.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 136.800.000 – 139.800.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, tăng 800.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 138.200.000 – 141.200.000 đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, tăng 1.200.000 đồng/lượng so với ngày 8/10.

Diễn biến giá vàng thế giới

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 9/10 giao dịch ở mức 4.033 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.386 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 128.300.000 đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí).

Như vậy, mức chênh lệch giữa bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 14.200.000 đồng/lượng.

Theo Trading Economics, kim loại quý tiếp tục là tài sản trú ẩn an toàn hấp dẫn khi bất ổn kinh tế và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ có chính sách ôn hòa.

Tình trạng bế tắc giữa các thành viên Quốc hội Mỹ khiến chính phủ liên bang tiếp tục đóng cửa sang tuần thứ hai, đe dọa sa thải hàng loạt công chức. Việc đóng cửa này không chỉ gây bất ổn mà còn ngăn cản việc công bố các dữ liệu kinh tế quan trọng, làm gia tăng tác động của những báo cáo bi quan từ khu vực tư nhân.

Biên bản cuộc họp gần đây của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) cho thấy các nhà hoạch định chính sách có khả năng sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất do sự mong manh của thị trường lao động. Nhu cầu trú ẩn vào kim loại quý còn được hỗ trợ bởi lo ngại lạm phát dai dẳng (cũng được FOMC cảnh báo), yếu tố có thể khiến nhà đầu tư quay lưng mạnh hơn với các tài sản định giá bằng đồng USD.

Bitcoin giao dịch ở mức 122.471 USD/BTC

Giá Bitcoin tăng nhẹ. Ảnh: Coin Desk.

Về giá bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay giá bitcoin giao dịch ở mức 122.471 USD/BTC, tăng 0,4% trong vòng 24h qua. Trong 24h qua, giá Bitcoin neo cao nhất ở mức 124.100 USD/BTC.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 112 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 2.441 tỷ USD chiếm 57,7% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có tới 6 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng tăng so với 24 giờ trước đó.