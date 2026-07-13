Tin nóng công nghệ sáng 13/7: Trung tâm dữ liệu AI bị phản đối vì tốn điện

Oura Ring 5 ra mắt với thiết kế mỏng nhẹ hơn, Apple Pencil có thể được làm mới để dễ thay pin, trong khi Samsung đẩy nhanh nhà máy chip phục vụ AI là những tin công nghệ quốc tế đáng chú ý trong 12 giờ qua.

1. Nhẫn thông minh Oura Ring 5 mỏng nhẹ hơn, giá từ 399 USD

Oura vừa tung Oura Ring 5, thế hệ nhẫn thông minh mới dành cho người dùng theo dõi sức khỏe nhưng không muốn đeo smartwatch. Theo The Verge, sản phẩm có thiết kế mỏng và nhẹ hơn, lớp hoàn thiện kim loại bền hơn, pin vẫn ở mức tốt và hộp sạc nay hỗ trợ sạc không dây. Giá bán khởi điểm là 399 USD, chưa tính gói thuê bao hằng tháng.

Nhẫn thông minh Oura Ring 5 có thiết kế nhỏ gọn hơn, pin tới 9 ngày và tiếp tục tập trung vào theo dõi giấc ngủ, nhịp tim, stress và phục hồi. Ảnh: The Verge.

Điểm đáng chú ý là Oura Ring 5 không tạo khác biệt lớn về cảm biến hay phần mềm so với Oura Ring 4. Các tính năng mới như Health Radar, nhập dữ liệu xét nghiệm, theo dõi người dùng thuốc GLP-1 hay chatbot y tế AI không bị khóa riêng cho Ring 5. Vì vậy, sản phẩm hấp dẫn với người mua nhẫn thông minh lần đầu, nhưng người đang dùng Ring 4 có thể chưa cần nâng cấp.

2. Samsung đẩy nhanh nhà máy chip để đón nhu cầu AI

Samsung Electronics được cho là muốn đưa nhà máy sản xuất chip tại Yongin, phía nam Seoul, vào hoạt động từ năm 2029, sớm hơn kế hoạch cũ là giai đoạn 2030-2031. Theo Reuters, động thái này nhằm giúp Samsung bắt kịp nhu cầu tăng mạnh đối với chip nhớ dùng trong hạ tầng AI.

Samsung muốn đẩy nhanh nhà máy chip mới tại Hàn Quốc để bắt kịp nhu cầu chip nhớ phục vụ AI và trung tâm dữ liệu. Ảnh: Reuters.

Thông tin này đáng chú ý vì cuộc đua AI đang khiến nhu cầu chip nhớ tăng nhanh, từ trung tâm dữ liệu đến các hệ thống huấn luyện và vận hành mô hình AI. Với người dùng phổ thông, làn sóng này có thể tác động gián tiếp đến giá điện thoại, laptop và thiết bị điện tử, do chip nhớ là linh kiện cốt lõi trong nhiều sản phẩm.

3. Apple Pencil thế hệ mới có thể dễ thay pin hơn

Apple được cho là đang chuẩn bị hai mẫu Apple Pencil mới cho nửa đầu năm 2027, gồm bản nâng cấp của Apple Pencil USB-C và Apple Pencil Pro. Theo Engadget dẫn thông tin từ Bloomberg, thay đổi đáng chú ý nhất có thể nằm ở khả năng sửa chữa, đặc biệt là pin dễ thay hơn.

Apple Pencil thế hệ mới có thể được thiết kế dễ thay pin hơn, giúp người dùng dùng bút lâu hơn thay vì phải thay cả thiết bị khi pin chai. Ảnh: Apple.

Đây là điểm quan trọng vì iFixit từng đánh giá các mẫu Apple Pencil hiện nay gần như thất bại về khả năng sửa chữa do pin bên trong không thể thay dễ dàng. Nếu Apple thật sự điều chỉnh thiết kế để đáp ứng quy định mới của Liên minh châu Âu, người dùng có thể giữ bút lâu hơn thay vì phải bỏ cả thiết bị khi pin chai.

4. Nhà chức trách Mỹ yêu cầu robotaxi phải "biết nhường đường" cho xe cứu hộ

Cơ quan An toàn giao thông đường cao tốc Mỹ, NHTSA, vừa yêu cầu các công ty xe tự hành tập trung xử lý tình trạng robotaxi gây cản trở lực lượng cứu hộ và cảnh sát. Theo TechCrunch, lãnh đạo NHTSA cho rằng việc xe tự hành không phát hiện hoặc phản ứng đúng tại hiện trường khẩn cấp là một thiếu sót chức năng, chứ không thể coi là tình huống hiếm gặp.

Robotaxi không chỉ cần tự lái an toàn, mà còn phải biết xử lý tình huống khẩn cấp như nhường đường cho xe cứu thương hoặc cảnh sát. Ảnh: Getty.

Đây là vấn đề rất đời sống của công nghệ xe tự lái. Robotaxi không chỉ cần chạy đúng làn hay tránh va chạm, mà còn phải hiểu tình huống phức tạp như xe cứu thương, cảnh sát, đám đông hoặc đường bị phong tỏa. NHTSA yêu cầu các nhà phát triển xe tự hành trình giải pháp trong tháng này, cho thấy cuộc đua robotaxi đang bước vào giai đoạn bị kiểm tra khắt khe hơn về an toàn thực tế.

5. Làn sóng trung tâm dữ liệu AI vấp phản ứng từ người dân

The Verge cho biết các dự án trung tâm dữ liệu phục vụ AI đang đối mặt với phản ứng ngày càng mạnh từ cộng đồng địa phương tại Mỹ và nhiều nơi khác. Người dân lo ngại các cơ sở này làm tăng giá điện, gây tiếng ồn, ô nhiễm ánh sáng, ảnh hưởng nguồn nước và tạo áp lực lên hạ tầng địa phương.

Nhiều dự án trung tâm dữ liệu AI tại Mỹ bị phản đối vì lo ngại tiêu thụ nhiều điện, nước và gây áp lực lên hạ tầng địa phương. Ảnh: Getty.

Theo The Verge, chỉ trong quý I, các cuộc phản đối đã khiến ít nhất 75 dự án tại Mỹ, trị giá khoảng 130 tỷ USD, bị chặn hoặc trì hoãn. Đây là mặt trái dễ thấy của cơn sốt AI: để vận hành các mô hình ngày càng lớn, các công ty công nghệ cần thêm điện, nước và đất cho trung tâm dữ liệu, nhưng chi phí xã hội lại đổ về những cộng đồng sống gần đó.

Theo Reuters, TechCrunch, The Verge