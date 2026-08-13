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Giá vàng hôm nay vượt mốc 4.400 USD/ounce

Minh Quân
Minh Quân

Giá vàng thế giới sáng 13/8 tăng trở lại, vượt mốc 4.400 USD/ounce khi kỳ vọng lãi suất hạ nhiệt tiếp tục hỗ trợ kim loại quý.

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 13/8 giao dịch ở mức khoảng 4.444 USD/ounce, tăng 66 USD/ounce so với mức 4.378 USD/ounce trong phiên sáng 12/8. Sau nhịp hạ nhiệt hôm qua, giá kim loại quý quay lại đà tăng và vượt mốc 4.400 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank sáng nay 26.270 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 140,7 triệu đồng/lượng. So với mức 138,9 triệu đồng/lượng của sáng 12/8, giá vàng thế giới tăng 1,8 triệu đồng/lượng.

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Giá vàng thế giới sáng 13/8 tăng trở lại, vượt mốc 4.400 USD/ounce. Ảnh: Crux Investor.

So với tuần trước, khi giá vàng thế giới ở khoảng 4.289 USD/ounce, kim loại quý này hiện cao hơn khoảng 155 USD/ounce, tương đương 3,6%. Trong vòng 30 ngày, giá vàng tăng khoảng 334 USD/ounce, tương đương 8,25%.

Đà tăng của vàng được hỗ trợ bởi kỳ vọng lãi suất bớt căng thẳng sau dữ liệu lạm phát Mỹ. Theo Reuters, giá vàng đã lên mốc cao nhất trong hơn 2 tháng qua khi số liệu CPI của Mỹ khiến thị trường bớt lo ngại về khả năng Fed tiếp tục nâng lãi suất. Khi lãi suất không còn chịu áp lực tăng mạnh, nhà đầu tư có xu hướng quan tâm hơn đến vàng vì chi phí nắm giữ kim loại quý giảm bớt so với USD và trái phiếu.

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