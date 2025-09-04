Giá vàng hôm nay 4/9: Vàng thế giới và SJC phá đỉnh

VietTimes - Giá vàng miếng SJC ở mức 132.400.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra ở mức 133.900.000 đồng/lượng - mức cao nhất lịch sử, tăng 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với 24h qua.

Giá vàng SJC tiếp tục thiết lập đỉnh mới

Cập nhật giá vàng hôm nay (4/9), Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 132.400.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra ở mức 133.900.000 đồng/lượng - mức cao nhất lịch sử, tăng 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với 24h qua. Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 1.500.000 đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC thiết lập kỷ lục mới. Ảnh: Tiến Dũng.

Giá vàng nhẫn hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 126.200.000 – 128.700.000. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2.500.000 đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng so với phiên 3/8.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 126.000.000 – 129.300.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 2.300.000 đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 126.500.000 – 129.500.000 đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng so với ngày 4/9.

Vàng thế giới tăng mạnh, neo ở mức kỷ lục

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 4/9 đang giao dịch ở mức 3.559 USD/ounce, tăng mạnh với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.508 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 113.700.000 đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí).

Theo Trading Economics, giá vàng đã phá kỷ lục cũ hiện đang neo ở đỉnh mới nhờ dữ liệu việc làm tại Mỹ. Báo cáo này đã củng cố thêm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất ngay trong tháng này. Cùng lúc, nhu cầu trú ẩn an toàn vẫn ở mức cao do bất ổn toàn cầu.

Báo cáo thị trường lao động cho thấy số lượng việc làm giảm nhiều hơn dự kiến và hoạt động tuyển dụng chững lại. Điều này đã hỗ trợ mạnh cho đà tăng giá vàng, khi các nhà đầu tư gần như chắc chắn Fed sẽ giảm lãi suất. Hiện tại, thị trường đang dự đoán Fed sẽ cắt giảm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 9.

Những lo ngại về chính trị, bao gồm các thách thức đối với sự độc lập của Fed và bất ổn trong chính sách thương mại của Mỹ, đã làm suy yếu lòng tin vào đồng USD và củng cố sức hấp dẫn của vàng.

Trong thời gian tới, thị trường sẽ theo dõi sát sao các báo cáo kinh tế quan trọng khác của Mỹ, bao gồm đơn xin trợ cấp thất nghiệp, dữ liệu việc làm ADP và báo cáo bảng lương phi nông nghiệp vào thứ Sáu để tìm kiếm thêm tín hiệu về nền kinh tế và chính sách của Fed. Với lãi suất thấp và rủi ro gia tăng, các nhà phân tích dự báo đà tăng của giá vàng sẽ tiếp tục mạnh mẽ trong những tháng tới.

Giá Bitcoin phục hồi nhẹ

Theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay giá bitcoin giao dịch ở mức 111.789 USD/BTC, tăng 0,5% trong vòng 24h qua. Trong 24h qua, giá Bitcoin neo cao nhất ở mức 112.400 USD/BTC.

Giá Bitcoin tăng nhẹ. Ảnh: Coin Desk.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 82 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 2.225 tỷ USD chiếm 51,3% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

10 đồng tiền mã hoá lớn nhất. Ảnh: Coin Glass.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có tới 9 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng tăng so với 24 giờ trước đó.

