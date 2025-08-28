Giá vàng hôm nay 28/8: Phá kỷ lục cũ, vàng SJC bán 128,2 triệu đồng/lượng

VietTimes - Giá vàng miếng SJC ở mức 126.700.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra 128.200.000 đồng/lượng - mức cao nhất lịch sử.

Giá vàng SJC tiếp tục thiết lập đỉnh mới

Cập nhật giá vàng hôm nay (28/8), Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 126.700.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra ở mức 128.200.000 đồng/lượng - mức cao nhất lịch sử, tăng 700.000 đồng/lượng ở chiều mua và tăng 200.000 đồng/lượng ở chiều bán so với 24h qua. Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 1.500.000 đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC thiết lập kỷ lục mới. Ảnh: Tiến Dũng.

Giá vàng nhẫn hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 120.100.000 – 122.600.000. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2.500.000 đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng so với phiên 27/8.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 120.000.000 – 122.300.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 2.300.000 đồng/lượng, tăng 400.000 đồng/lượng ở chiều mua và giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều bán so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 120.000.000 – 123.000.000 đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng so với ngày 27/8.

Vàng thế giới đi ngang

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 28/8 đang giao dịch ở mức 3.385 USD/ounce, đi ngang so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.531 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 108.000.000 đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí).

Theo Trading Economics, giá vàng tiếp tục duy trì ở mức cao, được hỗ trợ bởi vai trò là tài sản trú ẩn an toàn, trước những lo ngại xoay quanh Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Nguyên nhân chính là tín hiệu của Tổng thống Trump về việc cách chức Thống đốc Fed, bà Lisa Cook, làm dấy lên nghi vấn về việc Fed có thể chịu áp lực chính trị. Thị trường hiện đang dự đoán 80% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9.

Giá Bitcoin phục hồi nhẹ

Theo dữ liệu từ Binance, hôm nay giá bitcoin giao dịch ở mức 111.731 USD/BTC, tăng 0,5% trong vòng 24h qua. Trong 24h qua, giá Bitcoin neo cao nhất ở mức 112.600 USD/BTC.

Giá Bitcoin tăng nhẹ. Ảnh: Coin Desk.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 108 tỷ USD. Được biết, BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 2.225 tỷ USD chiếm 56,3% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

10 đồng tiền mã hoá lớn nhất. Ảnh: Coin Glass.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có tới 6 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng giảm so với 24 giờ trước đó.