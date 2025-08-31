Giá vàng, bitcoin hôm nay đồng loạt tăng

Vàng thế giới tăng mạnh

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 31/8 đang giao dịch ở mức 3.447 USD/ounce, tăng mạnh so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.502 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 110.100.000 đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí).

Theo Trading Economics, giá vàng liên tục tăng mạnh, tiến gần mức kỷ lục 3.500 USD từng thiết lập vào tháng 4. Giá vàng tăng mạnh do những lo ngại về áp lực chính trị có thể buộc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) phải đẩy nhanh việc cắt giảm lãi suất. Hiện tại, thị trường gần như chắc chắn rằng Fed sẽ giảm lãi suất 25 điểm cơ bản ngay trong tháng 9. Thống đốc Fed Christopher Waller cũng đã phát tín hiệu ủng hộ động thái này, cho rằng các đợt cắt giảm tiếp theo sẽ đưa chính sách tiền tệ về gần mức trung lập hơn.

Tuy nhiên, dữ liệu kinh tế mới nhất của Mỹ lại cho thấy những tín hiệu trái chiều. Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) trong tháng 7 đã tăng mạnh nhất trong bốn tháng, cho thấy nhu cầu tiêu dùng vẫn phục hồi dù lạm phát dai dẳng. Chỉ số giá PCE cốt lõi, thước đo lạm phát được Fed ưa chuộng, đã tăng 0,3% so với tháng 6 và tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước, mức cao nhất kể từ tháng 2.

Bất chấp những lo ngại về lạm phát, vàng đã tăng khoảng 4% trong tháng 8, ghi nhận hiệu suất hàng tháng tốt nhất kể từ tháng 4. Điều này cho thấy vai trò của vàng như một tài sản an toàn vẫn đang được các nhà đầu tư ưu tiên hàng đầu.

Giá Bitcoin phục hồi

Theo dữ liệu từ Binance, hôm nay giá bitcoin giao dịch ở mức 109.416 USD/BTC, tăng 1,5% trong vòng 24h qua.



Giá Bitcoin phục hồi. Ảnh: Coin Desk.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 96 tỷ USD. Được biết, BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 2.179 tỷ USD chiếm 56,3% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

10 đồng tiền mã hoá lớn nhất. Ảnh: Coin Glass.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có tới 9 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng tăng so với 24 giờ trước đó.