Giá vàng hôm nay 1/9: Giá vàng thế giới áp sát mốc kỷ lục

VietTimes - Giá vàng tiếp tục tăng, áp sát mốc kỷ lục 3.500 USD từng thiết lập vào tháng 4. Giá vàng tăng mạnh do những lo ngại về áp lực chính trị có thể buộc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) phải đẩy nhanh việc cắt giảm lãi suất.

Vàng thế giới tăng

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 1/9 đang giao dịch ở mức 3.459 USD/ounce, tăng nhẹ so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.502 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 110.500.000 đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí).

Giá vàng thế giới áp sát kỷ lục, vàng trong nước đi ngang do đang trong kỳ nghỉ lễ. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Trading Economics, giá vàng tiếp tục tăng, áp sát mốc kỷ lục 3.500 USD từng thiết lập vào tháng 4. Giá vàng tăng mạnh do những lo ngại về áp lực chính trị có thể buộc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) phải đẩy nhanh việc cắt giảm lãi suất. Hiện tại, thị trường gần như chắc chắn rằng Fed sẽ giảm lãi suất 25 điểm cơ bản ngay trong tháng 9. Thống đốc Fed Christopher Waller cũng đã phát tín hiệu ủng hộ động thái này, cho rằng các đợt cắt giảm tiếp theo sẽ đưa chính sách tiền tệ về gần mức trung lập hơn.

Tuy nhiên, dữ liệu kinh tế mới nhất của Mỹ lại cho thấy những tín hiệu trái chiều. Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) trong tháng 7 đã tăng mạnh nhất trong bốn tháng, cho thấy nhu cầu tiêu dùng vẫn phục hồi dù lạm phát dai dẳng. Chỉ số giá PCE cốt lõi, thước đo lạm phát được Fed ưa chuộng, đã tăng 0,3% so với tháng 6 và tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước, mức cao nhất kể từ tháng 2.

Bất chấp những lo ngại về lạm phát, vàng đã tăng khoảng 4% trong tháng 8, ghi nhận hiệu suất hàng tháng tốt nhất kể từ tháng 4. Điều này cho thấy vai trò của vàng như một tài sản an toàn vẫn đang được các nhà đầu tư ưu tiên hàng đầu.

Giá Bitcoin giảm 1,2%

Theo dữ liệu từ Binance, hôm nay giá bitcoin giao dịch ở mức 107.969 USD/BTC, giảm 1,2% trong vòng 24h qua.

Giá Bitcoin điều chỉnh. Ảnh: Coin Desk.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 78 tỷ USD. Được biết, BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 2.149 tỷ USD chiếm 56,1% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

10 đồng tiền mã hoá lớn nhất. Ảnh: Coin Glass.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, cả 10 đồng tiền mã hoá đều chứng kiến xu hướng giảm so với 24 giờ trước đó.