Ấn vào đây để nhận tin thông báo mới nhất từ Viettimes.vn

 RSS Mobile
  • Theo dõi chúng tôi:

Kinh tế - Dữ liệu

Bất động sản Dữ liệu Kinh Doanh

Giá vàng hôm nay 1/9: Giá vàng thế giới áp sát mốc kỷ lục

Tiến Dũng
Tiến Dũng
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes - Giá vàng tiếp tục tăng, áp sát mốc kỷ lục 3.500 USD từng thiết lập vào tháng 4. Giá vàng tăng mạnh do những lo ngại về áp lực chính trị có thể buộc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) phải đẩy nhanh việc cắt giảm lãi suất.

Giá vàng thế giới áp sát mốc kỷ lục. Ảnh: Pinterest.
Giá vàng thế giới áp sát mốc kỷ lục. Ảnh: Pinterest.

Vàng thế giới tăng

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 1/9 đang giao dịch ở mức 3.459 USD/ounce, tăng nhẹ so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.502 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 110.500.000 đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí).

GIÁ VÀNG TRONG NƯỚC VÀ THẾ GIỚI (8).png
Giá vàng thế giới áp sát kỷ lục, vàng trong nước đi ngang do đang trong kỳ nghỉ lễ. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Trading Economics, giá vàng tiếp tục tăng, áp sát mốc kỷ lục 3.500 USD từng thiết lập vào tháng 4. Giá vàng tăng mạnh do những lo ngại về áp lực chính trị có thể buộc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) phải đẩy nhanh việc cắt giảm lãi suất. Hiện tại, thị trường gần như chắc chắn rằng Fed sẽ giảm lãi suất 25 điểm cơ bản ngay trong tháng 9. Thống đốc Fed Christopher Waller cũng đã phát tín hiệu ủng hộ động thái này, cho rằng các đợt cắt giảm tiếp theo sẽ đưa chính sách tiền tệ về gần mức trung lập hơn.

Tuy nhiên, dữ liệu kinh tế mới nhất của Mỹ lại cho thấy những tín hiệu trái chiều. Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) trong tháng 7 đã tăng mạnh nhất trong bốn tháng, cho thấy nhu cầu tiêu dùng vẫn phục hồi dù lạm phát dai dẳng. Chỉ số giá PCE cốt lõi, thước đo lạm phát được Fed ưa chuộng, đã tăng 0,3% so với tháng 6 và tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước, mức cao nhất kể từ tháng 2.

Bất chấp những lo ngại về lạm phát, vàng đã tăng khoảng 4% trong tháng 8, ghi nhận hiệu suất hàng tháng tốt nhất kể từ tháng 4. Điều này cho thấy vai trò của vàng như một tài sản an toàn vẫn đang được các nhà đầu tư ưu tiên hàng đầu.

Giá Bitcoin giảm 1,2%

Theo dữ liệu từ Binance, hôm nay giá bitcoin giao dịch ở mức 107.969 USD/BTC, giảm 1,2% trong vòng 24h qua.

Ảnh màn hình 2025-09-01 lúc 09.18.57.png
Giá Bitcoin điều chỉnh. Ảnh: Coin Desk.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 78 tỷ USD. Được biết, BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 2.149 tỷ USD chiếm 56,1% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Ảnh màn hình 2025-09-01 lúc 09.20.28.png
10 đồng tiền mã hoá lớn nhất. Ảnh: Coin Glass.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, cả 10 đồng tiền mã hoá đều chứng kiến xu hướng giảm so với 24 giờ trước đó.

Từ khoá:

Giá vàng Giá bitcoin

bài liên quan

Tin nổi bật

Có thể bạn quan tâm

Chuyên gia kiến nghị “hồi sinh” dự án sai phạm không gây thất thoát

5 “điểm nghẽn” trong Luật Đất đai 2024 cần sớm tháo gỡ

Luật Đất đai 2024 được đánh giá là bước cải cách lớn nhưng theo luật sư Phạm Thanh Tuấn vẫn tồn tại nhiều vướng mắc khiến nhiều dự án bị đình trệ. Ông chỉ ra 5 vấn đề cần điều chỉnh để pháp luật đất đai thực sự minh bạch, đồng bộ và khả thi.

Giá xăng, dầu đồng loạt tăng từ 15h chiều nay

Giá xăng, dầu đồng loạt tăng từ 15h chiều nay

Bộ Công Thương vừa ban hành văn bản về điều chỉnh giá xăng, dầu. Tại kỳ điều chỉnh này, đồng loạt các mặt hàng xăng, dầu có mức giá tăng. Trong đó, xăng E5RON92 tăng 307 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 271 đồng/lít.