Giá vàng hôm nay 29/8: Phá kỷ lục, vàng SJC áp sát mốc 129 triệu đồng/lượng

VietTimes - Giá vàng miếng SJC ở mức 127.400.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra ở mức 128.900.000 đồng/lượng - mức cao nhất lịch sử. Hiện giá vàng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới gần 20 triệu đồng/lượng.

Vàng SJC tiếp tục thiết lập đỉnh mới

Cập nhật giá vàng hôm nay (29/8), Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 127.400.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra ở mức 128.900.000 đồng/lượng - mức cao nhất lịch sử, tăng 700.000 đồng/lượng ở chiều mua và tăng 700.000 đồng/lượng ở chiều bán so với 24h qua. Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 1.500.000 đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC thiết lập kỷ lục mới. Ảnh: Tiến Dũng.

Giá vàng nhẫn hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 120.600.000 – 123.100.000. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2.500.000 đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng so với phiên 28/8.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 120.600.000 – 123.600.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng ở chiều mua và 1.300.000 đồng/lượng ở chiều bán so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 120.800.000 – 123.800.000 đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, tăng 800.000 đồng/lượng so với ngày 28/8.

Vàng thế giới tăng mạnh

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 29/8 đang giao dịch ở mức 3.410 USD/ounce, tăng mạnh so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.502 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 109.000.000 đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí). Như vậy, vàng thế giới thấp hơn vàng SJC trong nước khoảng 19,9 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, vàng đang trên đà tăng trưởng nhờ sự hỗ trợ từ đồng USD suy yếu và vai trò là tài sản trú ẩn an toàn.

Thị trường đang ngày càng lo ngại về những bất ổn trong chính sách tiền tệ của Mỹ Áp lực chính trị lên Cục Dự trữ Liên bang (Fed) được cho là sẽ đẩy nhanh việc cắt giảm lãi suất. Hiện tại, thị trường đang dự đoán có khả năng rất cao Fed sẽ giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 9.

Thống đốc Fed Christopher Waller cũng đã phát đi tín hiệu ủng hộ việc bắt đầu cắt giảm lãi suất sớm, cho biết ông "hoàn toàn kỳ vọng" các đợt cắt giảm tiếp theo sẽ đưa chính sách tiền tệ về gần mức trung lập hơn. Quan điểm này tương đồng với lập trường của nhiều quan chức Fed khác.

Trong khi đó, các nhà đầu tư đang tập trung vào báo cáo chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ sẽ được công bố trong hôm nay. Dữ liệu kinh tế gần đây cho thấy nền kinh tế Mỹ tăng trưởng nhanh hơn một chút trong quý 2, làm dấy lên những lo ngại về lạm phát.

Giá Bitcoin giảm nhẹ

Theo dữ liệu từ Binance, hôm nay giá bitcoin giao dịch ở mức 111.647 USD/BTC, giảm 0,4% trong vòng 24h qua. Trong 24h qua, giá Bitcoin neo cao nhất ở mức 113.400 USD/BTC.

Giá Bitcoin giảm nhẹ. Ảnh: Coin Desk.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 93 tỷ USD. Được biết, BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 2.223 tỷ USD chiếm 56,2% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

10 đồng tiền mã hoá lớn nhất. Ảnh: Coin Glass.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có tới 6 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng giảm so với 24 giờ trước đó.