Giá vàng hôm nay 26/8: SJC thiết lập đỉnh mới, áp sát 128 triệu đồng mỗi lượng

VietTimes - Giá vàng miếng SJC ở mức 126.100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra 127.700.000 đồng/lượng - mức cao nhất lịch sử, tăng 200.000 đồng/lượng ở chiều mua và 800.000 đồng/lượng ở chiều bán so với 24h qua.

Giá vàng SJC tiếp tục thiết lập đỉnh mới

Cập nhật giá vàng hôm nay (26/8), Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 126.100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra ở mức 127.700.000 đồng/lượng - mức cao nhất lịch sử, tăng 200.000 đồng/lượng ở chiều mua và 800.000 đồng/lượng ở chiều bán so với 24h qua. Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 1.600.000 đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC thiết lập kỷ lục mới. Ảnh: Tiến Dũng.

Giá vàng nhẫn hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 119.600.000 – 122.100.000. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2.500.000 đồng/lượng, tăng 800.000 đồng/lượng so với phiên 25/8.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 119.300.000 – 122.300.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 119.200.000 – 122.200.000 đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng so với ngày 25/8.

Với mức giá hiện tại, chênh giữa vàng nhẫn SJC và vàng nhẫn khoảng 5.600.000 đồng/lượng, giá vàng miếng SJC cao hơn giá vàng thế giới khoảng 18.700.000 đồng/lượng.

Vàng thế giới tăng nhẹ

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 26/8 đang giao dịch ở mức 3.385 USD/ounce, điều chỉnh so với chốt phiên giao dịch tuần trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.480 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 108.000.000 đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí).

Theo Trading Economics, đồng USD phục hồi trở lại khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell phát tín hiệu có thể sớm hạ lãi suất.

Phát biểu tại hội nghị Jackson Hole, ông Powell cho rằng dù tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ vẫn thấp, rủi ro trên thị trường lao động đang gia tăng và chính sách tiền tệ vẫn ở trạng thái “hạn chế”. Diễn biến này khiến thị trường nhận định Fed hạ 25 điểm cơ bản ngay trong tháng 9.

Bên cạnh yếu tố chính sách, căng thẳng Nga – Ukraine tiếp tục củng cố nhu cầu trú ẩn vào vàng.

10 đồng tiền mã hoá lớn nhất đều có xu hướng giảm

Theo dữ liệu từ Binance, hôm nay giá bitcoin giao dịch ở mức 119.843 USD/BTC, giảm 2,9% trong vòng 24h qua. Trong 24h qua, giá Bitcoin neo cao nhất ở mức 113.500 USD/BTC.

Giá Bitcoin điều chỉnh. Ảnh: Coin Desk.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 152 tỷ USD. Được biết, BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 2.185 tỷ USD chiếm 55,8% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

10 đồng tiền mã hoá lớn nhất. Ảnh: Coin Glass.

Theo dữ liệu của Coindesk, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, cả 10 đồng tiền mã hoá đều có xu hướng giảm so với 24 giờ trước đó.