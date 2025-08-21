Giá vàng hôm nay 21/8: Vàng SJC lập đỉnh cao nhất lịch sử 125.400.000 đồng/lượng

VietTimes - Giá vàng miếng SJC sáng nay 21/8 được niêm yết ở mức 124.400.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra ở mức 125.400.000 đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Giá vàng SJC thiết lập đỉnh lịch sử

Cập nhật giá vàng hôm nay (21/8), Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 124.400.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra ở mức 125.400.000 đồng/lượng - mức cao nhất lịch sử, tăng 600.000 đồng/lượng so với hôm qua. Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 1.000.000 đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC thiết lập đỉnh mới. Ảnh: Tiến Dũng.

Giá vàng nhẫn hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 117.300.000 – 119.800.000. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2.500.000 đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng so với phiên 20/8.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 117.300.000 – 120.300.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 117.200.000 – 120.200.000 đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, đi ngang so với ngày 20/8.

Với mức giá hiện tại, mức chênh giữa vàng nhẫn SJC và vàng nhẫn khoảng 5.600.000 đồng/lượng, giá vàng miếng SJC cao hơn giá vàng thế giới khoảng 18.500.000 đồng/lượng.

Vàng thế giới tăng mạnh

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 21/8 đang giao dịch ở mức 3.343 USD/ounce, tăng so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.520 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 106.900.000 đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí).

Theo Trading Economics, vàng giao dịch quanh mốc 3.345 USD/ounce sau khi biên bản cuộc họp tháng 7 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được công bố. Thị trường được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9 và đồng USD suy yếu, qua đó thúc đẩy nhu cầu vàng toàn cầu.

Biên bản cho thấy nội bộ Fed có sự chia rẽ: đa số quan chức cho rằng còn quá sớm để hạ lãi suất do lo ngại lạm phát và thị trường lao động, trong khi hai thống đốc bất ngờ ủng hộ động thái nới lỏng – đánh dấu lần phản đối hiếm hoi trong hơn 30 năm.

Giới đầu tư hiện chờ đợi bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại hội nghị Jackson Hole để tìm thêm tín hiệu chính sách. Theo công cụ CME FedWatch, thị trường đang định giá tới 85% khả năng Fed hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 9, củng cố triển vọng tích cực cho kim loại quý.

Bitcoin phục hồi 1.1%

Theo dữ liệu từ Binance, hôm nay giá bitcoin giao dịch ở mức 114.329 USD/BTC, tăng 1,1% trong vòng 24h qua. Trong 24h qua, giá Bitcoin neo cao nhất ở mức 114.300 USD/BTC.

Giá Bitcoin điều chỉnh. Ảnh: Coin Desk.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 103 tỷ USD. Được biết, BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 2.276 tỷ USD chiếm 57,3% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

10 đồng tiền mã hoá lớn nhất. Ảnh: Coin Glass.

Theo dữ liệu của Coindesk, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, cả 10 đồng tiền mã hoá đều có xu hướng tăng so với 24 giờ trước đó.